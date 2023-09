La Super League féminine vise à dépasser le milliard de dollars de revenus

La responsable de la Super League féminine a déclaré qu’elle et d’autres organisateurs de l’élite féminine anglaise prévoyaient des revenus records à l’avenir. La ligue veut être la première ligue de football féminin à dépasser le milliard de dollars de revenus. Le WSL fixe cet objectif sur 10 ans.

Dawn Airey, directrice générale de la Super League féminine, a souligné la disparité entre le football masculin et le football féminin. À l’échelle mondiale, le football féminin génère 1 milliard de dollars chaque année. À titre de comparaison, le football masculin dépasse les 1 000 milliards de dollars chaque année. Cependant, Airey et la Super League féminine ont l’intention de s’appuyer sur le football féminin pour augmenter rapidement ses revenus.

« Nous examinons la croissance des spectateurs, la croissance de l’engagement et de la diffusion, l’intérêt accru pour les opportunités de sponsoring et de marketing, puis nous commençons à être plus imaginatifs sur ce que signifie assister à un match féminin », a déclaré Airey. « Pas seulement en regardant le match, mais tout ce qui se passe autour, y a-t-il un potentiel pour les clubs de penser différemment leurs revenus ?

La Super League féminine pourra peut-être s’inspirer de la Premier League, la ligue nationale la plus populaire au monde. La Premier League fait la queue pour reprendre l’organisation de la WSL. Cet accord injecterait non seulement de l’argent dans le WSL, mais contribuerait également à la mise en place d’un futur accord sur les droits de télévision. Malheureusement pour le WSL, des désaccords financiers pourraient remettre en question ce rachat.

Les revenus de la Super League féminine constituent une menace pour la NWSL

Pour le public américain, l’objectif de la WSL pourrait mettre à rude épreuve la croissance de la National Women’s Soccer League. À l’heure actuelle, l’élite du football féminin américain est l’une des meilleures ligues au monde. Par exemple, la NWSL des États-Unis est régulièrement en compétition avec la WSL d’Angleterre pour la première ligue nationale féminine. L’ambition de la division anglaise pourrait la propulser au-delà de la NWSL.

Airey a déclaré que la ligue faisait de bons progrès dans ses premiers plans visant à augmenter les revenus de la Super League féminine.

« Avons-nous le bon financement ? Pouvons-nous créer cet organisme indépendant pour diriger et gérer les ligues et qui soit correctement financé ? Nous travaillons sur les finances, nous travaillons sur la gouvernance. Comment sont prises les décisions ? C’est compliqué », a déclaré Airey. « Nous faisons de bons progrès. »

