«Nous avons des références pour ce que nous pensons être les ligues sportives féminines les plus réussies et les plus en vue au monde, comme la WNBA et la NWSL, et elles sont inférieures à des centaines de milliers en termes de pic moyen par semaine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy