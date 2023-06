La Super League féminine remporte la saison la plus réussie de tous les temps

La Super League féminine a documenté sa saison la plus réussie de tous les temps. Cependant, c’était avant la victoire de l’équipe féminine d’Angleterre à l’Euro 2022. Non, cela concerne les revenus record de la ligue lors de la campagne 2021/22.

BBC Sport rapporte que les revenus du club ont augmenté de 60% au cours de la saison 2021/22 par rapport à 2020/21. Ensemble, les revenus ont atteint plus de 40 millions de dollars. En comparaison, les revenus du club pour la saison 2020/21 étaient de 25 millions de dollars. De plus, les salaires dans toute la ligue ont augmenté de 37 %.

L’attribution de cette bosse financière revient en grande partie à l’accord historique signé entre la BBC et la Super League féminine. Avant la saison 2021/22, la BBC a annoncé que ses chaînes diffuseraient 22 matchs en direct. Ensuite, Sky diffuserait 44 autres matchs sur les chaînes Main Event, Premier League et Sky Sports Football. De plus, l’augmentation des investissements de Barclays, le sponsor en titre de la ligue, a contribué à augmenter les revenus.

Il est important de noter que les revenus des jours de match ont joué un rôle moins important qu’on ne le pense. Les billets, les concessions et les marchandises n’ont pas bénéficié de la compétition Euro 2022 en Angleterre. Les revenus de la journée ne représentaient que 10% des revenus des clubs en 2021/22. Cependant, depuis le succès retentissant de l’Euro 2022, la fréquentation des matchs a augmenté de plus de 200 %.

La Super League féminine connaît du succès sur plusieurs fronts

Une partie de la croissance des revenus de la ligue provient de la croissance compétitive de la ligue. Lors de la saison 2021/22, Chelsea a gagné. C’était le cinquième titre pour la manager Emma Hayes et le troisième au cours des trois dernières saisons. Cependant, la ligue était compétitive. Arsenal Women a fait un sérieux effort pour le titre.

Cette excitation a sûrement accru l’intérêt pour la ligue, ce qui a contribué à la croissance des revenus. Le succès de l’Euro féminin de l’été dernier fera encore plus. L’Angleterre, qui a remporté la compétition à Wembley devant plus de 87 000 fans.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images