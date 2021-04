La Super League européenne nous a donné deux jours. Presque.

Moins de 48 heures après que 12 des clubs de football européens les plus riches et les plus importants ont annoncé qu’ils se sépareraient de leurs ligues respectives pour former la Super League européenne, plusieurs de ces clubs se sont retirés, mettant presque certainement fin à toute startup potentielle. Les clubs se réuniront mardi soir pour dissoudre officiellement la ligue conceptualisée, selon un rapport.

Chelsea est devenu le premier club à se retirer, suivi de Manchester City, qui a confirmé avoir «formellement adopté les procédures» de retrait. Mardi soir, Liverpool, Arsenal, Manchester United et Tottenham Hotspur tous ont annoncé qu’ils rejoindraient les clubs se retirant de la Super League, marquant les six Premier League qui s’étaient engagés à rejoindre la Super League.

« Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons », Arsenal a déclaré dans un communiqué.

Manchester United a également annoncé que le vice-président exécutif Ed Woodward, une personnalité qui a joué un rôle déterminant dans la décision du club de demander à s’impliquer dans la Super League, quitterait ses fonctions à la fin de la saison 2021.

Plus tôt mardi, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a appelé la propriété de son club à commenter la question.

« Les bonnes personnes doivent clarifier – elles ont l’obligation, le devoir, dès que possible, aujourd’hui mieux que demain, demain mieux qu’après-demain, de sortir partout dans le monde », a déclaré Guardiola. « Parce que c’est un problème mondial. Clarifiez quelle est la situation qui va venir, et les avantages, et pourquoi ils ont pris la décision que ces équipes vont jouer et les autres pas. »

Les six autres clubs qui avaient annoncé leur intention de former la ligue étaient l’AC Milan, le FC Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus et le Real Madrid.

Lorsqu’elle a été annoncée dimanche, la décision de former la ligue a été dénoncée par l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

« Si cela devait arriver, nous souhaitons réaffirmer que nous – l’UEFA, la Fédération anglaise, la RFEF, la FIGC, la Premier League, la Liga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêtez ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité », a déclaré l’UEFA dimanche dans un communiqué.

La startup a également été confrontée à une réaction vicieuse de la part de nombreux fans, dont beaucoup étaient des supporters des clubs qui proposaient de se séparer.

Selon des publications sur les réseaux sociaux mardi, les fans de certains clubs se sont précipités dans la rue pour célébrer après l’annonce de la décision des clubs de renoncer à créer la Super League.

La Premier League, dont Chelsea et Manchester City sont membres, avait également publié un communiqué critiquant la décision de former la ligue.

« La Premier League, aux côtés de la FA, a rencontré les clubs aujourd’hui pour discuter des implications immédiates de la proposition de Super League », indique le communiqué. « Les 14 clubs présents à la réunion ont rejeté à l’unanimité et vigoureusement les plans de la compétition. La Premier League envisage toutes les actions disponibles pour l’empêcher de progresser, ainsi que de demander des comptes aux actionnaires impliqués conformément à ses règles. »