La Super League européenne pourrait être réalité d’ici 2025

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que la Super League “pourrait être une réalité d’ici 2025” alors que le football attend un verdict du tribunal sur la question de savoir si les tentatives de l’UEFA pour empêcher le lancement de la compétition séparatiste ont enfreint le droit européen de la concurrence.

Le mois dernier, l’avocat général de la Cour européenne de justice a rendu son avis non contraignant – rejetant l’affirmation de la Super League selon laquelle la gouvernance du football européen par l’UEFA est un monopole illégal – avant la décision finale du tribunal, attendue dans les mois à venir.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Super League a déposé une plainte lors de son lancement en avril 2021, cherchant à protéger ses 12 clubs membres fondateurs des sanctions de l’UEFA.

“Ce printemps, nous aurons le verdict sur la Super League. Pour les clubs, ce sera comme ce que l’arrêt Bosman [which allowed footballers to move on a free transfer at the end of their contracts] destiné aux joueurs”, Laporta a déclaré à la radio Cadena SER jeudi.

“Si la décision est favorable, la Super League pourrait être une réalité d’ici 2025. Si ce n’est pas le cas, les mesures que nous déciderons de prendre dépendront de ce que dit le verdict. Le degré de victoire dictera ce que nous pouvons faire avec le Super Ligue.”

La Super League a subi un coup dur lorsque neuf de ses clubs fondateurs – Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham, ainsi que l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan – ont désavoué publiquement la compétition peu de temps après. son lancement, après l’opposition virulente des fans, des politiciens et des instances dirigeantes du football.

Cela a laissé le Real Madrid, Barcelone et la Juventus comme les trois clubs qui plaident toujours pour le remplacement proposé de la Ligue des champions.

Joan Laporta a déclaré que la Super League pourrait être une réalité d’ici 2025. David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

“Nous ferons une compétition européenne pour rivaliser avec la Premier League”, a déclaré Laporta, interrogé sur l’absence des “six grands” anglais.

“Nous voulons que les clubs anglais rejoignent, mais nous pensons que dans un premier temps, ils ne le feront pas. Je suis un ferme défenseur des ligues nationales mais, et c’est mon opinion personnelle, je pense que dans la phase deux, il y aura éventuellement une fusion entre la Super League européenne et la Premier League.”

Le projet de Super League a conduit à de fréquents affrontements entre ses partisans et le président de la Liga Javier Tebas, qui a déclaré qu’il “détruirait les ligues nationales”.

Laporta a également critiqué l’application par LaLiga de ses limites de dépenses, qui a vu le Barça vendre une série d’actifs l’été dernier afin de pouvoir renforcer son équipe.

“Ma relation personnelle avec Tebas est bonne”, a déclaré Laporta. “Mais il devrait se concentrer davantage sur la récupération du million et demi d’abonnés payants que le football télévisé a perdus, et passer moins de temps à rabaisser des clubs comme le Barça.

“LaLiga a joué les rôles de législateur, de juge et de bourreau. Ils ont contredit l’interprétation du Barça du fair-play financier, puis ils ont modifié les statuts de LaLiga … Le Barça a reçu le même revenu de droits télévisés que l’équipe classée huit dans le Premier League, et nous pensons que c’est dû au manque d’ambition de la Liga.”