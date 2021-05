La Super League européenne «  n’est pas morte  »

Le président de la Liga, Javier Tebas, a averti que le projet proposé de Super League « n’est pas mort » et a critiqué les fondateurs « naufragés » du Real Madrid, de Barcelone et de la Juventus pour « toujours essayer de nous donner des leçons sur la modernisation du football ».

Tebas, un opposant virulent au projet depuis sa tentative de lancement en avril, s’exprimait jeudi lors d’un sommet à Madrid organisé par The European Leagues, qui représente les ligues nationales à travers le continent.

« Ce qui m’ennuie le plus, personnellement, c’est qu’ils pensent que nous sommes naïfs, que nous sommes stupides », a déclaré Tebas. « Ce qu’ils ont essayé de faire était très sérieux, un coup d’État contre le football européen. »

L’UEFA a entamé une procédure disciplinaire cette semaine contre le Real, le Barca et la Juventus – les trois des 12 membres fondateurs de la Super League qui ne se sont pas distancés du programme.

Les clubs ont riposté dans un communiqué mercredi, critiquant la « coercition insistante » de l’UEFA – y compris les menaces d’expulsion de la Ligue des champions de la saison prochaine – et qualifiant cette décision « d’attaquer directement l’état de droit ».

Tebas a déclaré qu’il ne s’opposerait à aucune sanction que l’UEFA jugerait utile de mettre en œuvre, même si elle voyait les clubs de la Liga affectés.

« Les présidents de la Liga respecteront toute décision prise [by UEFA] que les clubs espagnols soient touchés ou non « , a-t-il déclaré. » Ce n’est pas une question de nationalité, mais des faits et des comportements, qu’ils soient espagnols ou italiens ou ailleurs.

« Dans la déclaration que les trois clubs naufragés ont émis, même si leur navire est en train de couler, ils essaient toujours de nous donner des leçons sur la façon dont le football doit se moderniser ou être ruiné. »[Madrid president] Florentino Perez, [Barcelona president] Joan Laporta et [Juventus CEO] Andrea Agnelli ne nous donnera aucune leçon. Ce n’est pas vrai que le football est en ruine. «

Les six clubs anglais initialement impliqués dans le projet, ainsi que l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan, ont tous conclu un accord avec l’UEFA, acceptant de payer une amende de 15 millions d’euros pour leur implication.

Cela semblait avoir mis fin au plan de séparation, mais Tebas a mis en garde contre le risque de complaisance de la part des instances dirigeantes du football.

Il a également attaqué ce qu’il a qualifié de soutien implicite du président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La Super League n’est pas terminée », a-t-il déclaré. « Si nous comprenons que la Super League est un format de 15 clubs, une ligue fermée, avec cinq autres invités, pour remplacer la Ligue des champions – ce format est mort, oui. Mais la Super League n’est pas un format, c’est un concept idéologique. Le danger n’est pas seulement ces trois clubs, le danger est aussi le président de la FIFA. «