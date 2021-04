Dans le sillage de 12 des plus grands clubs de football européens qui planifient une Super League indépendante, nous examinons une sélection d’échappées sportives précédentes et comment elles se sont déroulées.

CRICKET DE LA SÉRIE MONDIALE

Le magnat des médias australien Kerry Packer a changé le visage du cricket mondial en 1977 lorsqu’il a secrètement recruté les meilleurs joueurs pour une série de matchs de jour et de nuit pour sa chaîne de télévision australienne Channel Nine.

Les autorités de cricket ont été horrifiées et les joueurs interdits, mais un soutien public écrasant les a finalement forcés à accepter le nouvel ordre de cricket. Le cricket d’un jour reste essentiellement le jeu forgé par Packer, le jeu plus court Twenty20 s’appuyant sur ce succès.

LIGUE DES PREMIERS MINISTRES INDIENS

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a formé la Premier League indienne en 2007 en réponse à la Ligue indienne de cricket (ICL) promue par les propriétaires de la société de médias Zee Entertainment Enterprises et non reconnue par le conseil d’administration ou l’International Cricket Council.

Après avoir interdit la vie à plusieurs joueurs internationaux qui ont rejoint l’ICL, la BCCI a lancé la première édition de sa propre compétition de cricket Twenty20 basée sur une franchise en 2008.

L’IPL, disputée par huit équipes basées dans huit villes indiennes, est devenue la branche la plus riche du sport et en est actuellement à sa 14e édition.

TENNIS

Billie Jean King était l’une des neuf joueuses professionnelles à avoir lancé une campagne pour un prix égal après le début de l’ère ouverte du sport en 1968.

Le «Original 9» s’est battu avec l’establishment du tennis et s’est détaché pour rejoindre le promoteur Gladys Heldman dans la formation du circuit Virginia Slims, signant des contrats de 1 $ en 1970 malgré la menace d’être banni du Grand Chelem.

Leurs actions ont ouvert la voie à la formation de la Women’s Tennis Association (WTA) en 1973.

L’organisme de tennis masculin ATP a été formé en 1972, mais il ne s’est séparé de la Fédération internationale de tennis qu’en 1988, lorsque les meilleurs joueurs insatisfaits de la gestion et de la commercialisation du sport ont décidé de lancer une structure entièrement nouvelle.

FORMULE UN

La Formule 1 a été régulièrement confrontée à des menaces d’échappée au fil des ans, principalement en tant que monnaie d’échange dans les négociations commerciales entre les équipes, l’instance dirigeante et les titulaires de droits.

En 2009, huit équipes, dont Ferrari, ont déclaré qu’elles prévoyaient de créer leur propre championnat, mais la menace s’est terminée par un nouvel accord.

Plus récemment, le risque a été que les équipes quittent plutôt que de mettre en place une série rivale.

LE RUGBY

La première grande échappée sportive a probablement été celle de 1895, lorsque 21 clubs de rugby basés dans le nord de l’Angleterre ont quitté l’instance dirigeante du sport pour mettre en place le code de la ligue de rugby professionnelle après s’être vu refuser l’autorisation de payer leurs joueurs.

Pendant le siècle suivant, les deux codes ont existé dans des mondes parallèles, n’importe quel joueur syndical se mêlant au côté professionnel du jeu face à des interdictions souvent malveillantes de tout lien avec le jeu amateur.

En 1995, le syndicat de rugby est devenu professionnel et, avec sa plus grande empreinte internationale, la botte était sur l’autre pied car les joueurs de la Ligue ont soudainement découvert qu’ils pouvaient gagner leur vie en jouant à l’union et ont commencé à bouger dans l’autre sens.

Les deux codes coexistent maintenant avec bonheur, tous deux entièrement professionnels mais avec League toujours restreinte à une petite zone géographique dans le nord de l’Angleterre et des points chauds en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France.

Les joueurs, les entraîneurs et les méthodes d’entraînement se fertilisent mutuellement, mais il n’est pas question d’une quelconque fusion en un seul sport.

BASKETBALL

Le Real Madrid et Barcelone, qui font partie des membres fondateurs de la nouvelle Super League de football, ont également été les principaux acteurs de la formation de l’EuroLeague Basketball – une compétition lancée en 2000 dans le but de prendre le contrôle du club de basket-ball d’élite en Europe.

La FIBA ​​a réagi en lançant sa propre SuproLeague mais n’a pas réussi à attirer les principaux clubs, qui ont choisi de rejoindre l’EuroLeague à la place.

En 2015, la FIBA ​​a tenté de reprendre le contrôle de la compétition de clubs de premier niveau en Europe, en proposant la Basketball Champions League – un nouveau tournoi avec 16 équipes.

Mais cela n’a eu aucun impact sur l’EuroLeague, qui a ensuite signé une entreprise de marketing de 10 ans avec IMG. L’EuroLeague et la Ligue des champions continuent de coexister, le premier bénéficiant de plus de succès sur et en dehors du terrain.

LA NATATION

La Ligue internationale de natation (ISL), une série de natation professionnelle en équipe dotée d’un budget de 20 millions de dollars, a été fondée en 2017 par le milliardaire ukrainien Konstantin Grigorishin.

En réponse, l’instance dirigeante mondiale du sport, la FINA, a exhorté toutes les fédérations nationales à refuser de coopérer avec la nouvelle compétition et a menacé d’interdire les nageurs qui participaient à ces événements organisés indépendamment.

Les meilleurs nageurs professionnels, dont Adam Peaty, étaient déjà mécontents de la gestion de leur sport par la FINA et ont menacé de former un syndicat de nageurs indépendant en 2018.

Cela a forcé la FINA à autoriser les athlètes à participer à des compétitions non sanctionnées par la FINA à l’avenir, y compris la saison inaugurale de l’ISL en 2019.

LES FLÈCHES

La diminution du nombre de téléspectateurs du jeu au début des années 1990 a forcé les 16 joueurs les mieux classés à se séparer de la British Darts Organization et à former leur propre organisation – le World Darts Council (WDC).

Le BDO a répondu en interdisant aux 16 joueurs de tous les événements sanctionnés par le BDO mais, après une longue bataille juridique, l’organisme britannique a reconnu en 1997 le droit des joueurs de choisir l’organisation pour laquelle ils jouaient.

En retour, le WDC a reconnu la World Darts Federation (WDF) comme l’organe directeur mondial du sport, le BDO comme l’organe directeur des fléchettes britanniques, et s’est rebaptisé Professional Darts Corporation (PDC).

Ayant bénéficié d’un long et lucratif contrat de diffusion avec Sky Television, le PDC a lancé plusieurs compétitions – dont la Premier League annuelle, le Grand Chelem et le Grand Prix mondial.

Pendant ce temps, le BDO s’est intégré à l’administration en octobre 2020, la Fédération mondiale de fléchettes prenant le contrôle des événements BDO.

Les WDC et WDF organisent leurs propres versions de championnats du monde.

CYCLISME

La série Hammer, avec un nouveau format basé sur l’équipe, a été lancée en 2017 par Velon – une organisation médiatique créée par 11 équipes du World Tour.

La série a connu un grand succès au cours des trois premières éditions avant que Velon ne fasse sensation en 2019 lorsqu’il a déposé une plainte antitrust auprès de la Commission européenne contre l’instance dirigeante mondiale du sport, l’UCI, affirmant qu’elle avait entravé le développement de la Hammer Series.

Au milieu de leur bataille juridique avec l’UCI, Velon a décidé de suspendre les courses 2020 et 2021, mais espère toujours étendre la série l’année prochaine.

ARTS MARTIAUX MIXTES

Scott Coker a mis en place la promotion Strikeforce en 1985 pour présenter le kickboxing, et il a commencé à produire des émissions de MMA en mars 2006.

Cinq ans plus tard, il a été acheté par les propriétaires de l’UFC, plusieurs anciens combattants de Strikeforce devenant champions de l’UFC, dont Ronda Rousey.

Coker est resté quelques années puis est parti pour rejoindre son rival de l’UFC, Bellator, qui a débuté en 2008. Il reste en charge de Bellator mais ils n’ont pas réussi à menacer la domination de l’UFC sur le paysage du MMA.

