Même selon les normes impitoyables du football et des affaires, 48 ​​heures doivent être nécessaires pour qu’un plan directeur soit rejeté. Les fans célèbrent maintenant après que Manchester City a confirmé qu’il serait le premier club à se retirer de la Super League européenne (ESL), Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham emboîtant le pas et l’Atletico Madrid s’apprête à les rejoindre.

Alors que deux jours surréalistes se terminent, il est difficile de dire comment une idée caricaturale dans sa super-méchanceté sera vue à l’avenir, accélérant comme elle l’est maintenant pour simplement devenir un souvenir de la façon dont la version du jeu la plus déprimante et désagréable. le produit a été élaboré sans être réalisé.

Que nous reste-t-il? Des démissions d’hommes d’affaires riches, des liens supposés rompus et une réputation de club entachée parmi les supporters dont ils ne semblent guère se soucier. Il y a un sentiment de soulagement parmi ces fans, peut-être semblable au sentiment de gratitude que la porte de votre maison ait été enfoncée plutôt que le toit brûle.

La transformation de la Ligue des champions, qui a été éclipsée par ce fiasco honteux, demeure. Au milieu du théâtre constant de lundi – il y a pratiquement un âge, maintenant – le «système suisse» a été confirmé, étendant le tournoi à 36 équipes, chacune disputant 10 matches en phase de groupes.

Les clubs qui avaient sauté dans la Super League se verront récemment comme étant dans une position enhardie pour négocier de nouveaux changements, ayant retiré leurs doigts du bouton nucléaire d’abandonner complètement la compétition.

Lorsque des tournois de plusieurs milliards de dollars sont annoncés et déchirés en deux jours, les trois ans avant l’entrée en vigueur de ces changements pourraient tout aussi bien être dans trois siècles. Que l’annonce de la Super League ait été chronométrée si près de ces modifications apportées à la compétition phare des clubs européens est au mieux curieux.

Tout plan d’affaires commence avec ses principales parties prenantes. Les goûts de Jurgen Klopp de Liverpool et de Thomas Tuchel de Chelsea correspondent parfaitement à ce langage ici, mais ils disent qu’ils n’ont jamais été consultés, découvrant les développements, qui étaient censés être longs à faire, des heures avant qu’on s’attend à ce qu’ils les maintiennent lors d’une apparition dûment agitée dans devant les médias.

Cela donnait l’impression que cela n’avait jamais été réfléchi et jamais une proposition sérieuse, mais l’intrigue secondaire beaucoup plus faisable semble être que cela a été inventé comme une épée de Damacles qui pourrait être tenue à tout moment. Cela offre une fenêtre sur les intrigues de ceux qui sont impliqués.

Maintenant que nous sommes dans les domaines des clubs convergeant vers des appels secrets de Zoom, loin des contraintes embêtantes que les organes directeurs tentent d’imposer, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas utilisé cette tactique pour tracer une version beaucoup plus subtile du déséquilibre stratosphérique qu’ils viennent suggéré?

Certains mettent en garde contre la nécessité de faire preuve de vigilance pour éviter qu’un scandale similaire ne ressurgisse. Chaque fois que de nouveaux accords se profilent à l’horizon, il faudra se souvenir de cette menace.

Le résultat net parmi les téléspectateurs sera probablement une plus grande idéalisation du jeu dans sa forme actuelle, comme si les ligues européennes n’étaient pas presque entièrement classées par qui a le plus d’argent, avec des ressources décroissantes rapidement données aux clubs qui en ont le plus besoin.

Cela devrait aller dans le sens inverse: se soucier moins de rendre les compétitions plus accessibles aux plus riches sur et en dehors du terrain et plus de soutenir l’ensemble du football, avec des méritocraties plus pures saison après saison et les fans placent le devant de la scène plutôt que d’être traités comme des consommateurs.

Au milieu de la faillite de l’ESL, la réalité est que rien de tout cela ne devait se produire. Les méga-riches peuvent partir d’une position de négociation de granit sans risquer l’armageddon, debout pour gagner de grandes sommes d’argent tout en étant raisonnablement dirigés, en restant un phare pour les communautés et en soutenant les divisions en dessous d’eux, ne serait-ce que pour la possibilité distincte de leur futur talent. nourris sur des emplacements plus proches des choux que des tapis.

Le football de haut niveau semble avoir évité de justesse l’abîme, même si l’on soupçonne que le bord n’a jamais existé.

Cette crise tourbillonnante est autant un moment de brève rédemption qu’un aperçu exagéré de ce qui pourrait nous attendre.