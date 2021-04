Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que la Super League européenne (ESL) était « une nécessité » mais que les membres du club auront le dernier mot sur la proposition.

Le Barça était l’un des 12 membres fondateurs du projet et ne lui a pas encore retiré son soutien. Cependant, huit des clubs impliqués – les six clubs anglais, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid – se sont retirés pour laisser la compétition en lambeaux trois jours seulement après son lancement.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Ogden: l’idée de la Super League est au plus grand coût pour les fans

– Vous en avez assez de vos clubs « Big Six »? Essayez de soutenir une nouvelle équipe

Malgré la réaction du public, Laporta a déclaré que la ligue existait toujours et que le club était prêt à s’entretenir avec l’UEFA.

« Nous avions un poste et nous en avons toujours un et nous vous expliquerons », a-t-il déclaré. TV3. « La position est celle de la prudence mais elle [Super League] est une nécessité. D’un autre côté, comme il se doit, nos membres auront le dernier mot à ce sujet.

« Il est absolument nécessaire que les grands clubs, étant donné que nous générons beaucoup de revenus, nous voulons avoir la capacité d’avoir notre mot à dire sur le processus de partage. Et aussi, nous pensons qu’il est important que cela s’accompagne d’une compétition attractive basée sur sur le mérite sportif.





« Nous sommes les défenseurs du maintien des ligues locales et par conséquent, nous sommes toujours ouverts au dialogue avec l’UEFA. C’est le principe. Tout le monde veut améliorer le football et disposer des ressources nécessaires pour en faire un grand spectacle.

« Parce que si les grands clubs n’ont pas ces ressources, le football sera endommagé. Il y aura une harmonie institutionnelle et une volonté de penser à tout cela. »

« Il y a eu une série de pressions qui ont poussé certains clubs à se retirer ou à l’apprécier d’une manière différente, mais le fait est que la proposition existe toujours, mais plus de ressources sont nécessaires étant donné que nous avons des investissements importants, nous avons payé des salaires importants et si nous voulons le football pour être un spectacle par ses mérites sportifs, quiconque souhaite que ce niveau de qualité soit maintenu doit tenir compte de ce que nous proposons. «

Les commentaires de Laporta interviennent après que le défenseur du Barça, Gerard Pique, ait critiqué l’ESL et déclaré que les plans auraient « détruit tout l’écosystème du football ». S’exprimant lors de sa conférence de presse mercredi, le patron du Barça, Ronald Koeman, a critiqué l’UEFA pour ne se concentrer que sur l’argent et ignorer les joueurs et les managers de football.

Pendant ce temps, Barcelone et le Real Madrid ne seront pas punis par la Liga, bien qu’ils soient deux des trois clubs qui restent encore en Super League. L’Atletico Madrid s’est retiré de la compétition européenne séparatiste mercredi.

« Ne nous précipitons pas en termes de sanctions », a déclaré jeudi le président de la Liga Javier Tebas. « Nous ne cherchons pas à appliquer de sanctions pour le moment. Ils n’ont pas abandonné la Liga. C’était une proposition qui n’a pas été fructueuse.

« L’Atletico Madrid s’est déjà retiré de la Super League. » Nous travaillons sur des mesures de protection pour nous assurer que cela ne se produira pas à l’avenir. «

Le président de Villarreal, Fernando Roig, dont l’équipe affrontera Barcelone dimanche en Liga avant d’affronter Arsenal en demi-finale de la Ligue Europa quatre jours plus tard, est d’accord. « Il ne s’agit pas d’interdire qui que ce soit », a-t-il déclaré. « Je suis totalement contre l’interdiction ou l’imposition de sanctions. Nous devons nous asseoir autour d’une table et discuter. »

Tebas a déclaré que Madrid et Barcelone devaient être « réalistes » et considérer que la Super League était « morte ».

« Il se dissout comme un morceau de sucre », a déclaré Tebas à propos de la Super League proposée. « En seulement 48 heures, c’est presque parti. Si tout cela avait été merveilleux pour le football, ils n’auraient pas fait ça derrière notre dos, cachés. Soit ils mentent, soit ils se trompent en disant que cela aiderait le football quand c’est le en face, il détruit le football. «

Tebas a rappelé au Barça et au Real Madrid qu’ils sont puissants à cause de la compétition espagnole. « C’est la puissance de la Liga », a-t-il déclaré. « Ils sont ce qu’ils sont à cause des compétitions espagnoles. »

Tebas pense que le président du Real Madrid, Florentino Perez, et le suprême de Barcelone, Joan Laporta, ont tort de penser que la Super League est une nécessité pour le football. « La pandémie a engendré des pertes et, de toute évidence, les plus gros clubs ont des dépenses plus importantes », a-t-il déclaré.

« Mais à part la pandémie, le Real Madrid n’a pas généré de pertes au cours des cinq dernières années. Le football européen ne fera pas faillite d’ici 2024. Nous n’avons pas cette catastrophe à laquelle il fait référence. »