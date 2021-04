Il y a près de deux décennies, le milliardaire russe Roman Abramovich a créé une nouvelle ligne de front dans le football européen en investissant ses millions dans le Chelsea Football Club. Avant l’injection d’argent d’Abramovich, cependant, l’avenir du club londonien ne tenait qu’à un fil.

Une victoire de dernier jour lors de la saison 2002-3 contre Liverpool, guidé par les talents mercuriels de l’un des meilleurs joueurs du club, Gianfranco Zola, qui jouait son dernier match pour l’équipe, a obtenu sa qualification pour la Ligue des champions et garanti leur solvabilité à un moment où le club flirtait avec la faillite et envisageait les implications financières et sportives qui pourraient sûrement en découler.

La qualification en Ligue des champions a tout changé. Cela a immédiatement transformé le club en le type d’actif commercialisable dans lequel Abramovich se contentait d’investir – et il l’a fait, avec son chéquier le catalyseur d’une ère de succès sans précédent dans l’ouest de Londres.

Le plan était établi. Au cours des années suivantes, des personnalités des États-Unis, du Moyen-Orient et d’ailleurs ont rejoint Abramovich pour plonger leurs millions dans Manchester City et Paris Saint-Germain pour établir une nouvelle hiérarchie dans le jeu.

L’histoire et le pedigree sont excellents, mais l’argent est le véritable égaliseur.

Dans ce nouveau paysage quelque peu instable, les instances dirigeantes du football ont tenté d’insérer des freins et contrepoids. Le fair-play financier a été institué pour essayer d’éliminer les dépenses excessives et de créer des règles du jeu aussi équitables que possible entre les équipes avec de riches investisseurs, et les autres désormais étiquetés à contrecoeur avec le surnom de « vente de clubs ».

Mais dans cette économie mal à l’aise, il est temps de payer plus fort.

Depuis environ un an, les rumeurs circulaient selon lesquelles une sélection de clubs d’élite européens avait proposé l’idée d’une ligue séparatiste – et dimanche, une déclaration laconique publiée au cœur de la nuit confirmait exactement cela – chaque mot versant du sel. sur des blessures qui s’étaient ouvertes des heures auparavant lorsque la nouvelle a éclaté, peut-être mieux mis en évidence par la polémique passionnée de Gary Neville sur Sky Sports.

Comme Neville l’a si bien déclaré, la prémisse centrale de la Super League européenne est l’antithèse de l’esprit de compétition qui respire le football européen, et créera à la place un format à l’américaine où les clubs, ou « franchises sportives », comme ils le pourraient plus convenablement se faire connaître, se concurrencer exclusivement les uns contre les autres dans une sorte d’enrichissement mutuel de leurs soldes bancaires.

Cet enrichissement sera important. Il a été confirmé lundi que le géant du fonds d’investissement américain JP Morgan financera la nouvelle Super League, mais a refusé de dire exactement quelle part de leur fortune sera attribuée – même si on pense que leur investissement initial est de l’ordre de 6 milliards de dollars (4,3 milliards de livres sterling). / 5 milliards d’euros).

Le format supposé de la nouvelle compétition – deux conférences dont les 15 membres fondateurs ne peuvent être relégués – reflète le paysage sportif prédominant dans les différentes ligues des États-Unis, où le statut d’une équipe est gravé dans la pierre et les mauvaises performances sur le terrain ou sur le court ne n’engendrer aucune forme de risque, financièrement ou autrement.

Le football européen a depuis longtemps embrassé ouvertement la culture du sport américain, et en particulier à l’ère des contrats télévisés de plusieurs millions de dollars et des parrainages de haut niveau avec des entreprises américaines comme Chevrolet. Une obsession pour les statistiques s’est également glissée dans le football, les fans se faisant dire sans relâche que « xG » (essentiellement garder une trace des buts qui n’ont pas été marqués) est en quelque sorte quelque chose dont nous devons être conscients.

Les meneurs de jeu créatifs et profondément ancrés sont souvent appelés les « quarterbacks » de leurs équipes dans un mouvement que les cyniques pourraient suggérer qu’il a été conçu pour rendre le football européen plus attrayant pour le marché lucratif américain.

On s’interroge donc sur l’influence de deux des signataires en particulier, Stan Kroenke à Arsenal et la famille Glazer à Manchester United. Kroenke Sports Entertainment répertorie plusieurs équipes sportives américaines parmi ses avoirs, tandis que les Glazers, toujours impopulaires, comptent également le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers comme un autre de leurs atouts.

Joel Glazer a également été confirmé comme vice-président de la nouvelle ligue.

Sous un certain jour, les gens comme les Glazers et Kroenke peuvent être considérés comme des propriétaires absents au cœur de la nouvelle guerre civile du football. Leurs intérêts dans les clubs qu’ils possèdent semblent davantage guidés par des rapports financiers trimestriels que par un quelconque maintien de la solennité de l’éthique de leurs actifs.

Les Glazers, en particulier, ont été profondément impopulaires à Old Trafford au milieu des accusations selon lesquelles ils ont traité le club le plus prestigieux d’Europe comme rien de plus qu’une caisse noire utilisée pour financer leurs diverses autres entreprises.

Et ces propriétaires qui se sont injectés dans un sport avec 150 ans d’histoire à l’arrière ne voient clairement aucun problème dans cette prise de pouvoir nue. Ils se sont auto-identifiés comme les plus grands clubs d’Europe, trop grands pour que même la FIFA ou l’UEFA les contienne, alors pourquoi devraient-ils même envisager d’écouter la bagarre du reste du football européen alors qu’ils traînent financièrement dans leur sillage?

Mais qu’en est-il des fans? Un mépris important a été apparent en ligne dans les heures qui ont suivi l’annonce officielle des plans, mais quelle est la perte de quelques milliers de ventes d’abonnements par rapport à la manne annuelle annoncée de 300 millions de livres sterling que promet la Super League européenne?

Qu’en est-il du fair-play financier? Il semble tout à fait évident que certains propriétaires de clubs qui se sentent marginalisés par les limites de leurs dépenses viennent de décider de former leur propre compétition pour ajouter à leurs coffres, et s’attendent d’une manière ou d’une autre à être autorisés à continuer à rivaliser dans leurs ligues nationales avec cette nouvelle richesse à leur dos. C’est du dopage financier, pur et simple.

Et c’est là le nœud du problème. La Super League européenne vole l’éthos qui est au cœur du football depuis des générations et tente de le remplacer par le faste et l’éclat du sport américain – mais cela est incongru non seulement avec l’infrastructure du football européen, mais aussi le les normes et principes acceptés par lesquels les fans s’identifient à leurs équipes.

Les sports américains, tels que la NBA et la NFL, ont un élément égalitaire intégré dans leurs projets annuels collégiaux (avec les meilleurs choix attribués aux équipes les moins performantes de la saison dernière) et un système de plafond salarial conçu pour interdire les dépenses excessives, mais cela peut-il Le nouveau modèle américanisé du football européen met véritablement en œuvre ces fonctions dans un sport totalement mal équipé pour le faire.

Sans cela, il ne nous reste plus que la qualité pour les milliardaires. Le système existant dans le football cherche une autre voie et vise l’égalité à une échelle beaucoup plus large – une fonction qui a permis les récents succès remportés par Leicester City et Atalanta qui semblent impossibles dans le nouveau système.

Le football s’est forgé dans les communautés, les équipes s’inspirant des fans et vice versa. À Liverpool, par exemple, le concept de «scouser» est, pour certains au moins, simpatico avec le rythme même du Liverpool Football Club, où il semble presque que l’un ne pourrait pas exister sans l’autre.

La triste vérité, du moins du côté rouge de la Mersey, est que la Super League européenne creusera un fossé entre le club, ses aspirations financières et les fans dont la vente de billets alimentait autrefois le club.

«Vous ne marcherez jamais seul» n’a jamais semblé aussi creux.

Les nouveaux plans, auxquels Liverpool a adhéré, sont une claque dans la bouche pour ces générations d’histoire, où le chiffre d’affaires financier est le véritable résultat net et se fait au détriment des motivations qui ont guidé les supporters du club pendant des générations. Les fans sont invités à échanger leurs désirs contre des titres de Coupe d’Europe / Ligue des champions et de Première division / Premier League contre un autre trophée qui n’a même pas encore été conçu.

Il ne fait aucun doute que les organisateurs de la compétition présenteront un nouveau trophée glamour lors de la prochaine phase d’annonce – mais quelle que soit la quantité d’argent sterling qu’il contient, il se sentira pour la plupart comme de l’étain.

Ce qui visait à ouvrir un nouveau monde courageux du football européen n’a fait que diviser le sport plus qu’il ne l’a jamais été et a tracé une ligne dans le sable pour déterminer quelles équipes sont les meilleures et les plus riches d’Europe, et le reste damné.

Manchester United, Chelsea, Liverpool et les autres se sont séparés du reste de l’Europe avec une corde de velours.

Et si votre nom ne figure pas sur la liste, vous n’entrez pas.

Par John Balfe

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.