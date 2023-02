La Super League européenne est là ; ça s’appelle la Premier League

Après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier mardi, les dirigeants du football de toute l’Europe ont pris une profonde inspiration. La somme d’argent dépensée en janvier seulement était stupéfiante. Plus d’un milliard de dollars. Cependant, la mesure la plus frappante était qu’un seul club de Premier League a dépensé plus pour les transferts de janvier que tous les clubs de Bundesliga, LaLiga, Serie A et Ligue 1 réunis.

Ce n’était pas seulement Chelsea qui était en train de dépenser. En fait, la Premier League représentait plus de 85 % des dépenses totales des cinq meilleures ligues européennes. De plus, quatre clubs de Premier League en difficulté de relégation près de la moitié inférieure du tableau (Southampton, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers et Leeds United) ont tous dépensé environ ou plus de 50 millions de dollars chacun dans cette fenêtre.

Les dépenses de la Premier League en janvier mettent en évidence l’écart entre le pouvoir d’achat de l’élite anglaise par rapport à ses homologues espagnols, français, italiens et allemands.

Rappel au soulèvement contre la Super Ligue européenne. Les fans voulaient voir les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs se battre pour une place dans les compétitions d’élite. Les fans ne voulaient pas voir les équipes acheter leur chemin vers le succès et ne risquaient pas de passer à côté.

La Premier League est dans un état d’achat plein d’espoir pour réussir, incarnant la Super League dans le sens où c’est une compétition construite sur le dos de l’argent. Seul tout cet argent va aux transferts.

Les meilleurs talents

La Premier League est déjà la ligue nationale la plus populaire d’Europe pour les fans du monde entier. L’histoire de nombreux clubs suffit à attirer l’attention. Cependant, l’arrivée de joueurs d’élite pour les clubs du haut vers le bas ajoute de l’huile sur un feu qui brûle les autres ligues en Europe.

À mesure que de plus en plus de joueurs rejoignent la ligue, il y a plus d’incitation à regarder. Par conséquent, les fans perdent tout intérêt pour les autres ligues en Europe. Par exemple, Joao Felix a quitté l’Atletico Madrid pour un prêt. Cela enlève l’un des joueurs les plus créatifs et divertissants de LaLiga dans une équipe de haut niveau. Mykhailo Mudryk a illuminé la Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk, et il ne sera pas là pour la course du club en Ligue Europa. Enzo Fernandez est apparu sur la scène avec l’Argentine lors de la Coupe du monde, obligeant Chelsea à l’éloigner de Benfica. Pour être juste, Fernandez n’est pas le premier grand départ de Benfica ces dernières années.

Ensuite, de jeunes joueurs au talent foisonnant rejoignent désormais la Premier League. Les talents du PSV Cody Gakpo et Noni Madueke ont fait de gros transferts d’argent en Angleterre. Benoit Badiashile et Malo Gusto avaient des prix supérieurs à 30 millions de dollars.

Au centre de ces dépenses qui distinguent la Premier League se trouve Chelsea. Les dépenses occasionnelles de Chelsea de 360 ​​millions de dollars représentent près de 100 millions de dollars de plus que les quatre autres premiers ligues combiné. La Ligue Un, la Bundesliga, la Liga et la Serie A combinées pour un peu moins de 285 millions de dollars. Pour rappel, ce n’est que le mercato de janvier.

LaLiga s’est prononcée contre ces dépenses insatiables en Premier League, les qualifiant de “tricherie” contre le reste de l’Europe. Le président de la Liga, Javier Tebas, a partagé une vidéo sur son Twitter du directeur général de l’entreprise, Javier Gomez. Dans la vidéo, Gomez décompose ses problèmes.

“Essentiellement, ils ‘dopent’ le club. Ils injectent de l’argent non généré par le club pour qu’il le dépense, ce qui met en péril la viabilité du club si l’actionnaire part.

Pensez au départ de Todd Boehly de Chelsea et à l’impact que cela aurait sur la capacité du club à dépenser pour les transferts.

“À notre avis, c’est de la triche, car cela entraîne le reste des ligues”, a conclu Gomez.

Premier League reformation d’une super ligue

S’il est facile de pointer du doigt et de dire que Chelsea est la cause de ces chiffres record en Premier League, ce n’est pas nécessairement le cas. Les dépenses ont été abondantes dans toute la ligue. Fait intéressant, ce n’était pas des autres clubs qui ont tendance à dépenser librement. Les deux clubs de Manchester se sont combinés pour dépenser seulement 15 millions de dollars sur un total de quatre nouveaux joueurs. Tottenham n’a prêté qu’à deux joueurs pour 10 millions de dollars. Liverpool a émis 45 millions de dollars au PSV pour Cody Gakpo, mais c’était sa seule dépense. Même Arsenal, qui était sous pression pour faire pression pour un titre de Premier League, a dépensé moins d’un cinquième de Chelsea. Les Gunners ont quand même payé un total de 65 millions de dollars pour trois joueurs, mais deux d’entre eux provenaient de rivaux de Premier League, Brighton et Chelsea susmentionné.

Au lieu de cela, regardez les clubs avec un budget plus petit qui bougent. Bien sûr, il leur est nécessaire d’aller plus loin dans la poche juste pour suivre un club comme Chelsea sous la propriété d’un milliardaire.

Southampton, le club au bas du classement de la Premier League, a passé la deuxième place de toutes les équipes dans l’élite. Le prix de 27 millions de dollars de Kamldeen Sulemana est un record du club pour les Saints. Leeds a également établi un record de club en perdant 37,5 millions de dollars sur l’attaquant Georginio Rutter. C’est la différence. Lorsque les clubs en bas du tableau cassent la banque de joueurs juste pour rester à flot, cela montre la nature compétitive de la Premier League.

En compétition avec d’autres ligues

Ce qui se démarque pour beaucoup de ces équipes de la moitié inférieure, c’est la façon dont elles ont rivalisé avec les élites dans la tradition du football pour les joueurs. Le sujet le plus médiatisé était Nicolo Zaniolo, milieu de terrain ou attaquant de la Roma qui est tombé en disgrâce auprès de Jose Mourinho et des supporters. Zaniolo a déclaré son intention de déménager alors que Milan et les Spurs ont manifesté leur intérêt. Cependant, le seul club à offrir quelque chose à Zaniolo était Bournemouth.

Après que Milan n’ait jamais constitué les fonds ou le désir manifeste de signer Zaniolo, l’Italien a fait défection vers sa deuxième option à Bournemouth. Cependant, à ce moment-là, les Cherries ont déjà dépensé de l’argent pour des remplacements. L’AFCB, un club en relégation, a refusé l’arrière droit de la Roma.

Si quoi que ce soit, cela montre où en est la Premier League en fonction de l’intention de signer. Les équipes reléguées en Premier League sont en concurrence avec des clubs qui ont déclaré rejoindre la Super League européenne. Bournemouth cible des joueurs avec 11 départs pour une équipe en compétition pour une place en Ligue des champions en Serie A. Cet accord potentiel pour Zaniolo était probablement un prêt, mais sa valeur marchande se situe entre 30 et 40 millions de dollars.

Si Bournemouth est prêt à éclabousser les transferts lorsque les meilleurs clubs de Serie A sont plus conservateurs, le jeu ne peut que se développer autour de la Premier League.

L’avenir des transferts

Il y a certainement un argument à faire valoir que cette saison est une anomalie. Les limites de LaLiga sur les transferts de joueurs avec un plafond salarial entravent sa capacité à percevoir des frais généraux. Les meilleurs clubs de Serie A sont actuellement sous le microscope en raison de la manipulation des chiffres. Après tout, la Juventus semble sur le point de rater la compétition européenne la saison prochaine en raison d’une déduction de points résultant d'”irrégularités financières” concernant des transferts historiques.

La Bundesliga, même ses meilleurs clubs, est historiquement frugale. Ce n’est pas nécessairement une question de talent, cependant. Le Bayern a obtenu Joao Cancelo en prêt de Manchester City, bien que le Portugais reste un talent de premier plan. Pourtant, on ne voit pas Schalke, Hertha Berlin et Bochum dépenser rapidement pour sortir de la zone de relégation. En fait, ces clubs n’ont dépensé que 1,5 million de dollars combinés, y compris les accords de prêt.

La conséquence en est une plus grande croissance de la Premier League. En termes de joueurs, les meilleurs clubs ne chercheront que les meilleurs. Cela inclut de jeunes talents comme Mudryk et Fernandez et joueurs confirmés. Plus d’yeux regardent ces joueurs, car c’est clairement le meilleur des meilleurs.

Par exemple, repensez à ce graphique de Benfica sur ses départs les plus chers. Ils ont tous coûté plus de 37 millions de dollars. Huit de ces 10 seront en Premier League pour la deuxième moitié de la saison 2022/23, même si ce n’est pas là qu’ils sont allés tout de suite.

Cela se transformera en Premier League, augmentant sa puissance. En conséquence, la Premier League évolue vers la Super League.

PHOTO: IMAGO / Photo de propagande