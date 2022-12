La Super League européenne “détruirait les ligues nationales”

Un rapport de LaLiga a affirmé qu’une Super Ligue européenne “détruirait les ligues nationales à moyen terme”, constatant qu’une majorité de clubs subiraient une baisse de 55% de leurs revenus si une telle compétition était introduite.

L’étude, réalisée pour LaLiga par le cabinet comptable KPMG, affirme que les “deux grands” clubs de la ligue, le Real Madrid et Barcelone, devraient recevoir chacun 400 millions d’euros supplémentaires de revenus annuels de leur participation à la Super League.

D’autres clubs espagnols subiraient une réduction de 55 % de leurs revenus provenant des droits audiovisuels, du parrainage et de la billetterie.

Plus tôt vendredi, Bernd Reichart, PDG d’A22 Sports Management, la société à l’origine de la Super League, a insisté sur le fait que les derniers plans de la compétition seraient basés sur la “méritocratie” sans “pas de points fixes” pour les meilleurs clubs européens.

“La Super League n’est pas le format d’une compétition, c’est un concept idéologique”, a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

“Maintenant, ils ont commencé une nouvelle stratégie de communication, pour ajouter à la confusion … Le format dont on a parlé serait très dommageable pour les ligues nationales. Il détruirait les ligues nationales à moyen terme.”

Tebas a ajouté: “C’est un problème de gouvernance. Les grands clubs veulent le pouvoir dans le football européen. Nous savons tous que les clubs devraient avoir plus de pouvoir, mais chaque club. La Super League dit que les clubs doivent être maîtres de leur propre destin et je suis d’accord, mais ce sont tous les clubs, grands et petits, comme cela se passe en Liga.”

Le rapport LaLiga – qui a été présenté aux médias à Madrid vendredi – affirmait que la Super League “détruirait l’équilibre compétitif” dans le football, avec un modèle européen “semi-fermé” prévu pour la promotion et la relégation qui supprimerait le besoin de se qualifier grâce à la performance de la ligue nationale et donc de réduire l’intérêt pour la compétition nationale.

“Ce qui est le pire pour moi, c’est qu’ils nous traitent comme si nous étions stupides ou naïfs”, a déclaré Tebas.

“Bien sûr, [the Super League] est pour les riches. Ils continueront à répéter l’expression méritocratie pour nous convaincre de quelque chose qui n’est pas vrai. Le format dont ils parlent n’est pas seulement la méritocratie allégée, ce n’est pas la méritocratie entre guillemets, c’est la méritocratie entre parenthèses.”

La Cour européenne de justice examine une plainte de la Super League selon laquelle le rôle de l’UEFA en tant qu’instance dirigeante du football européen dans le blocage de la tentative de ligue dissidente constituait un monopole illégal en vertu du droit de la concurrence de l’UE, avec un avis de l’avocat général de la cour attendu le 15 décembre.