Douze des plus grands clubs de football européens ont accepté de créer une Super League, malgré les critiques généralisées à l’égard des projets.

Un communiqué de la nouvelle compétition a déclaré: « L’AC Milan, Arsenal, l’Atlético Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que clubs fondateurs.

« Il est prévu que trois autres clubs rejoignent avant la saison inaugurale, qui devrait commencer dès que possible. »

Florentino Pérez, président du Real Madrid et premier président de la Super League, a déclaré: « Nous aiderons le football à tous les niveaux et le porterons à sa juste place dans le monde. Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs. «

Le projet est lancé pour rivaliser avec le format de la Ligue des champions de l’UEFA qui domine actuellement le football européen et il intervient alors que l’UEFA devait approuver lundi les plans d’une Ligue des champions élargie et restructurée.

La nouvelle Super League a été critiqué par les politiciens, comme le Premier ministre Boris Johnson et le chef du Parti travailliste Sir Keir Starmer, ainsi que d’anciens joueurs tels que Gary Neville.

M. Johnson a déclaré que la nouvelle ligue « frapperait au cœur du match national et concernerait les fans de tout le pays ».