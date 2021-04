LONDRES – Une nouvelle compétition de football séparatiste connue sous le nom de Super League européenne a fait l’objet de critiques et de résistances généralisées de la part d’anciens joueurs, politiciens, organes directeurs, experts et fans.

Annoncée dimanche, l’ESL est conçue pour rivaliser avec le format de l’UEFA Champions League, qui est actuellement la première compétition annuelle de clubs en Europe.

Douze des équipes les plus riches d’Europe se sont inscrites en tant que membres fondateurs de la nouvelle ligue et elle a été soutenue par un financement par emprunt de 6 milliards de dollars de JPMorgan.

Les équipes qui ont accepté de jouer dans la ligue sont les suivantes:

Angleterre : Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal.

: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Espagne : Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

: Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid. Italie: Juventus, AC Milan et Inter Milan.

« Je suis dégoûté … absolument dégoûté », a déclaré dimanche Gary Neville, un ancien défenseur de Manchester United, en référence à la Super League lors d’une interview sur Sky Sports News.

Les absences notables de l’ESL incluent le Paris Saint Germain en France et le Bayern Munich en Allemagne. Cependant, trois autres équipes devraient rejoindre la ligue avant la saison inaugurale, qui aura lieu « dès que cela sera possible ».

L’ESL aura finalement 20 clubs et 15 d’entre eux seront permanents, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être relégués. C’est controversé car les équipes doivent actuellement se qualifier pour la Ligue des champions chaque année et elles peuvent être promues et reléguées de la Premier League anglaise, de la Liga espagnole et de la Serie A.

« L’idée que tout le monde doit se battre pour cinq places qui tournent chaque année et que ces 15 clubs sont toujours impliqués est folle », a déclaré Julian Morrison, fan d’Arsenal. « Cela signifie simplement que tous les meilleurs joueurs vont dans ces 15 clubs et que les autres doivent s’en débarrasser pour survivre. Tue toute l’idée et l’esprit de compétition. »