La Super League européenne a marqué un “cadavre” dans une attaque brutale de la FSA

La nouvelle Super League européenne a été qualifiée de “cadavre ambulant” lors d’une attaque amère de la Football Supporters ‘Association.

Le nouveau concours a été annoncé ce matin, avec le les principes clés (s’ouvre dans un nouvel onglet) de qualification au tournoi promis avec plusieurs divisions et entre 60 et 80 équipes (s’ouvre dans un nouvel onglet).

En 2021, les propositions d’une compétition similaire ont été accueillies avec férocité par les fans anglais – et maintenant un groupe de supporters a lancé une attaque étonnante contre l’idée de la relance de la compétition, la comparant à un cadavre.

Les fans se sont passionnément opposés à une Super League européenne en Grande-Bretagne dans le passé (Crédit image : PA)

“Le cadavre ambulant qu’est la Super League européenne tremble à nouveau avec toute la conscience de soi que l’on associe à un zombie.” l’Association des supporters de football tweeté (s’ouvre dans un nouvel onglet) au nom du directeur général, Kevin Miles.

“Leur idée la plus récente est d’avoir une” compétition ouverte “plutôt que le magasin fermé qu’ils avaient initialement proposé, ce qui a conduit à d’énormes protestations des fans. Bien sûr, une compétition ouverte pour les meilleurs clubs européens existe déjà – elle s’appelle la Ligue des champions.

“Ils disent que” le dialogue avec les fans et les groupes de fans indépendants est essentiel “et pourtant la Ligue européenne des zombies continue – volontairement ignorante du mépris que les supporters à travers le continent ont pour elle.”

La réaction des fans en ligne a été mitigée au tournoi. Le directeur général de l’organisateur du concours A22, Bernd Reichart, a toutefois déclaré avec passion que le football devait changer avec ce nouveau tournoi.

Le chef du Real Madrid, Florentino Perez, est favorable à la Super League (Crédit image : Samuel de Roman / Getty Images)

“Il est temps de changer”, a-t-il déclaré. “Ce sont les clubs qui supportent le risque entrepreneurial dans le football. Mais lorsque des décisions importantes sont en jeu, ils sont trop souvent obligés de rester les bras croisés alors que les fondations sportives et financières s’effondrent autour d’eux.

“Nos discussions ont également montré clairement que les clubs ont souvent du mal à s’exprimer publiquement contre un système qui utilise la menace de sanctions pour contrecarrer l’opposition.

“Notre dialogue a été ouvert, honnête, constructif et a abouti à des idées claires sur les changements nécessaires et la manière dont ils pourraient être mis en œuvre. Il y a beaucoup à faire et nous poursuivrons notre dialogue.”

En savoir plus sur la Super League européenne

Une nouvelle Super League européenne a été annoncée. Auparavant, le nouveau directeur général Bernd Reichart avait déclaré que le concours pourrait commencer en 2024/25. Les propositions de cette nouvelle compétition pourraient permettre de jouer le tournoi dans le monde entier, tout en FFT a proposé les 60 équipes qui pourraient faire partie de la procédure, si le tournoi était trié par coefficient.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a critiqué les fondateurs de la Super League européenne en mars de l’année dernière, alors que le calendrier de la version 2021 de la compétition sombrait dans la farce.