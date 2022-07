La Super League européenne a été la plus grande controverse du football depuis des décennies. Une affaire judiciaire relancera-t-elle l’idée ?

Les médias sont peut-être pleins d’histoires de transfert en ce moment – ​​l’avenir de Cristiano Ronaldo, la chasse de Barcelone pour Robert Lewandowski, le deuxième retour de Paul Pogba à la Juventus – mais quelque chose de bien plus important, quelque chose qui pourrait changer le jeu du club pour toujours, sera débattu dans un Tribunal de Luxembourg les lundi et mardi.

– L’UEFA qualifie la Super League de “cartel des manuels”

L’affaire C-333/21 sera entendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la demande d’un tribunal espagnol qui a demandé une interprétation du droit européen de la concurrence. Le résultat cimentera soit le « modèle européen » de football existant — avec sa structure pyramidale et son instance dirigeante, l’UEFA, agissant à la fois comme organisateur et régulateur de la compétition — ou conduira au moment du Big Bang du jeu, ouvrant la porte à une Super Ligue européenne comme celle qui a été rapidement annulée au printemps 2021.

2 Connexe

Ou, parce qu’il s’agit d’avocats et que ces questions sont complexes, nous pourrions nous retrouver avec un charabia juridique qui laisse place à une sorte de “Super League lite”, mais sans bon nombre des avantages que la Super League Twelve d’origine s’est attribués (c’est-à-dire sans garantie places, accès plus ouvert, paiements de solidarité plus importants descendant dans la pyramide).

Q : Est-ce vraiment si dramatique ?

R : Je pense que oui. Au cœur de celui-ci se trouvent deux modèles de course à pied. Le modèle actuel donne en fait une grande partie du pouvoir aux instances dirigeantes – telles que les associations nationales, l’UEFA et la FIFA – sur la base qu’elles sont dirigées par des élus et représentent l’ensemble de la “pyramide” du football : du plus grand jusqu’au athlètes amateurs et jeunes.

Cette configuration a été largement tenue pour acquise au cours des 50 dernières années environ, mais elle est maintenant remise en question par un modèle alternatif qui déplacerait une bonne partie du pouvoir des organes directeurs vers les mains des plus grands clubs, qui sont ceux générant une grande partie des revenus.

Q : Que se disputent les trois clubs rebelles de la Super League, la Juventus, le Real Madrid et Barcelone ?

R : Ils disent que l’UEFA exerce un monopole illégal sur le football européen parce qu’elle organise les compétitions européennes comme la Ligue des champions et la Ligue Europa, et qu’elle agit en même temps en tant qu’instance dirigeante du sport. Les clubs disent qu’ils devraient être libres d’organiser leur propre tournoi, de répartir les revenus comme ils l’entendent et d’inviter qui ils veulent à se joindre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Techniquement, ils peuvent déjà le faire – personne ne les oblige à jouer en Ligue des champions ; ils pourraient concourir dans leur propre ligue à la place, s’ils le voulaient – ​​mais en termes réels, ils ne le peuvent pas, car il y a un tas d’obstacles sur le chemin. Par exemple, leurs joueurs seraient bannis des compétitions internationales comme la Coupe du monde, ils auraient du mal à transférer des joueurs vers des clubs non-Super League, et dans certaines ligues, ils pourraient être expulsés de leurs compétitions nationales, comme LaLiga en Espagne ou Serie A en Italie. Donc, dans la pratique, disent-ils, ils ne sont pas autorisés à concourir comme ils le voudraient.

Le droit européen de la concurrence est conçu pour encourager une concurrence loyale et empêcher les entités d’abuser de positions dominantes. L’UEFA réglemente le sport en Europe, mais elle organise également les compétitions internationales les plus importantes et les plus lucratives (et, ce faisant, rivalise efficacement avec les clubs pour les sponsors et les revenus de diffusion également). Les clubs de Super League insistent sur le fait que l’UEFA ne devrait pas être autorisée à faire les deux.

Les fans de toute l’Europe se sont rassemblés en masse pour protester contre le projet de Super League européenne l’année dernière, mais une affaire judiciaire cette semaine pourrait lui donner une chance. Rob Pinney/Getty Images

Q : Quel est le contre-argument ?

R : L’UEFA peut souligner le fait qu’elle n’est pas une sorte d’oligarchie autoproclamée qui dirige le jeu, mais elle est élue, en fin de compte, par tous les membres du système et c’est à elle qu’elle répond. Leur mission déclarée est d’agir pour le bien du sport dans son ensemble. Cela signifie agir en tant que régulateur, bien sûr, mais aussi financer le système et organiser les compétitions interclubs internationales les plus importantes du jeu.

L’UEFA redistribue la grande majorité des revenus nets qu’elle récupère aux clubs et aux associations nationales. Cela aide les premiers à se développer et permet aux seconds de développer le jeu, en investissant dans des domaines tels que le football pour les jeunes athlètes et les athlètes handicapés, qui dans de nombreux cas pourraient ne pas être viables en eux-mêmes.

Q : Cela ressemble un peu à capitalisme contre socialisme…

R : À certains égards, c’est le cas, bien qu’il y ait beaucoup de concessions mutuelles des deux côtés. La proposition originale de Super League, par exemple, prévoyait une somme d’argent en “paiements de solidarité” qui aurait été versée à des clubs et associations nationales non impliqués dans la Super League. (Loin de là autant que l’UEFA donne sur les revenus de la Ligue des champions, mais toujours un montant non négligeable.)

Et d’un autre côté, l’UEFA s’est rapprochée au fil des ans de ce que veulent les plus grands clubs. Ils ont donné à l’Association européenne des clubs (ECA) des sièges au comité exécutif de l’UEFA, ils ont élargi et repensé la Ligue des champions pour générer plus de revenus, ils ont créé une joint-venture avec des clubs pour mieux vendre les droits commerciaux. Et, bien sûr, les plus grands clubs reçoivent une plus grande part des revenus qu’auparavant.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior ESPN FC Gabriele Marcotti.

Mais c’est pourquoi cette décision est si importante. S’il atterrit de manière décisive d’un côté ou de l’autre, il va complètement changer les rapports et les rapports de force.

Q : Comment ça ?

A: Eh bien, si c’est totalement en faveur des clubs de Super League, c’est assez évident. Ils peuvent créer leur propre tournoi, vendre leurs propres droits commerciaux et de diffusion et avoir toujours le droit de jouer dans leurs ligues nationales sans aucune sorte de sanction, par exemple. Il n’y a aucune pénalité pour faire tout cela. Heck, nous pourrions avoir une Super League mondiale de style NBA, avec des investisseurs payant des frais de franchise et créant des clubs dans des grandes villes comme Berlin ou Moscou (ou diable, peut-être Dubaï et New York).

De même, s’ils se rangent fermement du côté de l’UEFA et soutiennent que les clubs doivent accepter le système actuel, cela peut également changer la donne. Après tout, l’UEFA négocie les formats de coupe d’Europe – et la répartition des revenus – avec des parties prenantes comme les clubs (via l’ECA). Ils auraient encore plus de poids pour le faire qu’ils n’en ont actuellement, et ils pourraient également se retrouver avec plus de poids vis-à-vis de la FIFA (rappelez-vous, les relations entre l’UEFA et la FIFA sont loin d’être idylliques). Cela créera également probablement un précédent qui mettra fin (ou rendra beaucoup plus difficiles) d’autres tentatives d’échappée, ou quelque chose comme nous l’avons vu dans le golf avec l’investissement saoudien dans la tournée LIV Golf.

Ils devront tenir compte de l’impact plus large que leur décision aura à l’avenir, et je pense que ce sera l’une des choses les plus intéressantes qui entreront dans les délibérations du tribunal. C’est peut-être en partie pour cette raison qu’il leur faudra 10 à 12 semaines pour rendre un verdict.





Q : Cela signifie-t-il qu’ils sont plus susceptibles de se retrouver quelque part au milieu ?

R : Peut-être pas au milieu, mais quelque part entre les deux extrêmes, bien sûr. Une chose qui, je pense, sera soulignée est que les “ligues fermées” (ou de facto les ligues fermées, comme l’était la Super League, avec sa licence de 27 ans) sont hors de propos. Mais la Super League, par exemple, peut pousser quelque chose comme ce qui existe en basket avec l’EuroLeague. Certaines équipes s’y qualifient chaque année, d’autres équipes acquièrent des licences pluriannuelles (jusqu’à 10 ans) en fonction de leurs réalisations, de leur infrastructure et des revenus qu’elles apportent. Ils disent qu’il est nécessaire de garantir la stabilité financière et les investissements futurs, car manquer la Ligue des champions ne serait-ce qu’un an peut coûter à un club entre 20% et 40% de ses revenus.

Je m’attendrais à ce que les avocats de l’UEFA fassent une sorte d’argument de “spécificité du sport”: un concept juridique qui dit que le sport n’est pas n’importe quelle autre affaire. Ils font partie intégrante de la culture européenne, ils ont une valeur sociale, ils ne peuvent être laissés aux caprices d’un marché libre. C’est un peu comme les entreprises de services publics ou les pompiers, ou même les écoles : le privé et l’État peuvent exister côte à côte, mais il doit y avoir des règles en place pour protéger tout le monde.

Q : Voulez-vous faire une prédiction sur la direction que cela prendra ?

R : Pas vraiment, mais puisque vous demandez, j’imagine qu’ils atterriront quelque part plus près de la position de l’UEFA.

Les gens qui suivent la CJUE de plus près que moi me disent que c’est un tribunal politique et qu’ils ne gouvernent pas dans le vide. Ils tiennent compte du sentiment dominant — parmi les gouvernements, les parties prenantes, les supporters et les électeurs — et le soutien à la Super League est très limité, en dehors des trois clubs rebelles et de leurs supporters et peut-être d’une partie des supporters de clubs comme Milan, l’Inter et l’Atletico Madrid (qui en profiterait le plus). Les six clubs de Premier League qui ont été impliqués et ont fait volte-face après les protestations des fans sont également officiellement contre, et certains se sont même engagés à ne jamais en faire partie … bien que vous vous demandiez s’ils changeraient d’avis en fonction sur le verdict. Il peut y avoir des investisseurs privés ou d’autres investisseurs et peut-être des diffuseurs/sponsors qui seraient en faveur, mais pour le moment, ils sont tous silencieux.

La plupart des gouvernements européens ont pesé contre les clubs rebelles. Il en va de même pour la plupart des associations nationales, la plupart des ligues, la plupart des groupes de supporters officiels, la FIFA, le syndicat des joueurs FIFPro et l’ECA. Il y a une tonne de poids politiques et d’institutions qui espèrent un verdict favorable à l’UEFA ici, et je pense que c’est important.