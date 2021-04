RIP la Super League. Un groupe de 12 clubs européens «d’élite» a tenté de lancer une nouvelle compétition séparatiste pour la faire s’effondrer en l’espace de 72 heures. Si cela semble être un flou chaotique, c’est en grande partie parce que c’est ce à quoi la durée de vie de la concurrence condamnée s’est finalement élevée.

– Marcotti: Pourquoi les clubs se sont retirés et quelle est la prochaine étape pour eux?

– Ogden: la cabale de la Super League a spectaculairement mal lu la salle

2 Liés

Après avoir été annoncé dimanche soir, mardi soir, le grand projet a commencé à imploser en tant que club de Premier League après que le club de Premier League ait commencé à se retirer face à la réaction générale du public. En effet, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur et Chelsea ont tous entamé le processus de retrait, les six autres clubs européens (l’Inter et l’Atletico sont déjà en route) non loin derrière.

Avec la Super League en lambeaux, il était inévitable que les médias sociaux soient inondés de réactions des fans du monde entier, dont la plupart se délectaient de la disparition.

La vaste panoplie de blagues et de mèmes créés aux dépens de la Super League était aussi hilarante que brutale:

Le club russe Spartak Moscou a marqué le triste décès de la Super League et sa tragique existence d’un jour.

Super Ligue européenne 🥀 19/04/21 – 20/04/21 Vous ne serez pas manqué. pic.twitter.com/d6WlTDJNdr – FC Spartak Moscou (@fcsm_eng) 20 avril 2021

Le tableau final de la Super League a également été calculé afin d’être préservé pour la postérité.

Cette table finale dans son intégralité pic.twitter.com/jnJIaMhcsu – Qui a mangé toutes les tartes (@waatpies) 20 avril 2021

Certains ont tenté de mettre en évidence les aspects positifs de certains clubs impliqués.

Manchester United est le seul club à avoir participé à la Ligue des champions, à la Ligue Europa et à la Super League européenne la même saison. – Richard Jolly (@RichJolly) 20 avril 2021

Tandis que d’autres se moquaient du malheur d’individus éminents dont la carrière serait désormais gâchée à jamais par des anecdotes indésirables de la Super League.

Félicitations à Jose Mourinho, le seul manager de la Super League jamais licencié – Ryan Rosenblatt, Champion de la Série mondiale (@RyanRosenblatt) 20 avril 2021

Plenty s’est amusé aux dépens de Florentino Perez, le président du Real Madrid qui était un partisan clé de la formation de la Super League.

Nous allons maintenant vivre à Florentino Pérez: pic.twitter.com/J96eOLuOMZ – ESPN FC (@ESPNFC) 20 avril 2021

« Dites-leur maintenant que la Super League sauvera le football et que les matchs sont trop longs » pic.twitter.com/LZv3hYkFyD – Simon Peach (@SimonPeach) 20 avril 2021

😳😳😳😳😳 Florentino Pérez en estos momentos ….https://t.co/rRzPxrA0SG pic.twitter.com/Ti2j0oRk1S – Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 20 avril 2021

Fumer sur ce pack Perez, pack Woodward, pack Superleague pic.twitter.com/gNf7stBs4c – Kamraan (@ Kam1493) 20 avril 2021

De nombreux fans ont été complètement embarrassés par la vitesse à laquelle les mises à jour incessantes du football ont continué à arriver mardi soir …

« Une fois, j’ai créé une Super League européenne mais j’ai tellement raté le lancement qu’il s’est effondré en 2 jours après que les 12 équipes se soient retirées. » pic.twitter.com/gnOwLvdvVp – James McManus (@ JamesMcManus1) 20 avril 2021

Alors que certains comparaient la fureur chaotique à un autre reportage sismique qui avait dominé le paysage culturel britannique cette semaine.

RUPTURE: Colin the Caterpillar peut confirmer qu’il a officiellement entamé des procédures pour se retirer du groupe développant des propositions pour une Caterpillar Super League (CSL). Colin a déclaré: « Je regrette l’angoisse et le bouleversement causés par la proposition de CSL. » – Andrew Bloch (@AndrewBloch) 21 avril 2021

Critique vocal depuis le début, l’ancien défenseur de Manchester United et maintenant expert du Sky, Gary Neville, a porté un toast à la Super League, très chèrement disparue.

Vers la Super League 🥂 pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0 – Gary Neville (@ GNev2) 20 avril 2021

L’ancienne star d’Arsenal et du Real Madrid, Mesut Ozil, opposant virulent aux plans qui joue maintenant à Fenerbahce en Turquie, s’est également amusée un peu.

Il n’y a qu’une seule Super League😉🇹🇷🌎 pic.twitter.com/KKKQWWEUaz – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 20 avril 2021

Plusieurs autres joueurs ont eu leur mot à dire, l’attaquant de Man City Raheem Sterling étant peut-être le plus concis.

Ok bye 👋🏾 – Raheem Sterling (@ sterling7) 20 avril 2021

Pendant ce temps, le défenseur barcelonais Gerard Pique était tout simplement soulagé de voir un football de haut niveau délivré du vrai mal …

Le football appartient aux fans. Aujourd’hui plus que jamais. – Gérard Piqué (@ 3gerardpique) 20 avril 2021

Même la superstar de la NFL, JJ Watt, s’est jointe à la moquerie, se moquant de l’implosion de la Super League avec un gif éprouvé de grand-père Simpson.

Adieu Super League, nous vous connaissions à peine.