Le défenseur de Barcelone, Gerard Pique, a déclaré que les plans proposés pour une Super League européenne n’étaient pas viables et auraient détruit tout l’écosystème du football.

Le Barça était l’un des 12 membres fondateurs du projet et ne lui a pas encore retiré son soutien. Cependant, à l’exception du Real Madrid, les autres équipes impliquées – y compris les six clubs anglais et l’Atletico Madrid – ont pris du recul pour laisser la compétition en lambeaux trois jours seulement après son lancement.

Des sources ont déclaré dimanche à ESPN que la banque d’investissement new-yorkaise JP Morgan était prête à souscrire le projet, avec environ 5 milliards d’euros distribués sous forme de prêts aux équipes.

Pique a déclaré qu’il comprenait la participation du Barça en raison de l’argent offert et des problèmes financiers du club, mais a ajouté qu’il ne pouvait pas soutenir les plans en raison des dommages potentiels qu’ils auraient sur le match.

« Je dirais que ce n’est pas une décision positive pour le football à long terme », a déclaré Pique à Movistar dans une interview pré-enregistrée mardi et diffusée mercredi.

« Ils disent que les ligues nationales vont rester et rester compétitives. Mais les chiffres ne correspondent pas. Pour le moment, la Ligue des champions génère 3,5 milliards d’euros de revenus télévisés et ils disent que la Super League pourrait [eventually] triple de revenus pour les clubs.

«Si vous parlez à des spécialistes et des experts en droits télévisuels, ils vous diront que ce changement n’est pas possible parce que l’argent n’est pas là pour cela sur le marché.

« Donc, au début, ils disent que les ligues nationales vont rester, mais les années vont passer et ensuite les banques et les fonds d’investissement qui ont investi leur argent en projetant ces revenus vont [want to see a return].

« Et quand ça n’arrivera pas, les clubs devront prendre une décision car il y aura des pertes parce que ce n’est pas durable. Et les clubs décideront qu’il devra y avoir des matchs du week-end et ils quitteront leurs ligues nationales. Et il y aura être une compétition du mercredi au samedi.

« C’est comme ça que je vois les choses. Que cela va lentement ronger les revenus des ligues nationales. Et c’est ainsi que les chiffres s’additionnent. Vous détruisez tout le système pour y parvenir.





« Voulons-nous ça pour le football? Est-ce ce que nous voulons? Que Séville, Valence, Everton, Leicester, Naples, etc. disparaissent? Parce que ces clubs finiront par ne plus valoir rien. C’est là que nous allons. »

Pique, qui possède Andorre, un club espagnol de troisième division, et est le fondateur et président de Kosmos, la société qui a remanié la Coupe Davis de tennis, a admis que le modèle actuel devait cependant changer.

« Je ne dis pas que la configuration actuelle est parfaite », a-t-il ajouté. « Il est clair que le modèle doit changer. Nous devons trouver l’équilibre pour que les grandes équipes coexistent avec les moins grandes équipes.

« En Liga et en UEFA, les grandes équipes devraient avoir plus de poids d’une manière ou d’une autre. Peut-être plus de votes ou plus de revenus. Mais tout casser, briser l’écosystème … vous ruinez des emplois.

« Il y a quoi, 400 joueurs dans chacune des cinq meilleures ligues? Plus la Hollande, la Belgique etc. Si vous avez une équipe de 20 [European Super] Ligue, il n’y aura pas autant de personnes vivant du football. «