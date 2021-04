Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré que la Super League « avait dû faire quelque chose de mal » avec le lancement du projet après une réaction furieuse des instances dirigeantes du football, des politiciens et des groupes de supporters, et a déclaré que les fondateurs prendraient « quelques semaines pour réfléchir ». sur leurs prochaines étapes.

Le président madrilène et président de la Super League, qui a été l’avocat le plus virulent de la compétition cette semaine dans une série d’entretiens, a déclaré qu’aucun des 12 clubs fondateurs n’avait abandonné le projet et « soit nous faisons quelque chose bientôt, soit beaucoup de clubs vont faire faillite. . «

Vendredi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré à l’Associated Press que Madrid, Barcelone, la Juventus et l’AC Milan – les quatre clubs qui n’ont pas annoncé leur retrait – pourraient être bannis de la Ligue des champions à l’avenir.

« Nous avons dû faire quelque chose de mal », a déclaré Perez au journal espagnol Diario AS interrogé sur l’accueil hostile de la Super League. «Nous allons l’examiner et comparer les idées.

« Peut-être que jouer les quatre meilleures équipes de chaque pays est la solution, je ne sais pas, mais nous devons faire quelque chose. »

Le joueur de 74 ans a déclaré que les 12 clubs impliqués, à savoir Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, l’Atletico Madrid et l’Inter Milan, ainsi que les quatre qui ne se sont pas encore retirés, « ne peuvent pas partir » après avoir a signé un contrat contraignant, ajoutant que la «pression» signifiait qu’ils «devaient dire qu’ils partaient».

Il a également nié que la banque d’investissement JP Morgan – qui s’est distancée du projet vendredi avec une déclaration expliquant qu’elle avait « clairement mal évalué la façon dont cet accord serait perçu par la communauté du football au sens large » – avait retiré son soutien.

Perez a cité les pertes financières causées par la pandémie de coronavirus comme l’un des principaux moteurs de la compétition de séparation proposée.

« Le [accountancy firm] Le rapport de KPMG sur la saison dernière, alors que trois mois seulement ont été touchés par la pandémie, a constaté des pertes des 12 clubs de Super League de 650 millions d’euros « , a-t-il déclaré. » Cette année, avec une saison entière, les pertes seront comprises entre 2 et 2,5 euros. milliard. Bordeaux vient d’entrer dans l’administration. Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit beaucoup de clubs vont faire faillite. «

L’UEFA a annoncé lundi ses propres projets de réforme de la Ligue des champions, avec un format élargi à 36 équipes et les phases de groupes étant remplacées par un format de championnat à partir de 2024. Perez a rejeté ces propositions comme étant insuffisantes et arrivées trop tard.

« Honnêtement non, [it doesn’t convince me]», a-t-il dit.« Pas le format, que personne ne comprend, pas le moment, car [they are] en 2024. Soit nous réglons cela plus tôt, soit tous les clubs seront ruinés. «