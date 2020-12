Saisir des pailles pour les traitements COVID-19 peut alimenter par inadvertance la montée d’une autre maladie difficile à traiter: la super gonnorrhée.

Un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré au Sun que l’utilisation d’un médicament commun dans des tentatives malavisées de traitement du coronavirus pouvait encourager l’infection sexuellement transmissible (IST) à devenir résistante à l’antibiotique.

« La surutilisation des antibiotiques dans la communauté peut alimenter l’émergence de la résistance aux antimicrobiens dans la gonorrhée », en éliminant les formes d’infection qui sont vulnérables au médicament et en créant un environnement de survie le plus adapté pour les variantes de la bactérie qui sont immunisé contre les effets de la drogue pour prospérer, a expliqué le porte-parole.

L’azithromycine – un antibiotique courant pour le traitement des infections respiratoires – a été utilisée pour le traitement de Covid-19 plus tôt dans l’épidémie.

«Pendant la pandémie, les services IST ont également été perturbés. Cela signifie que plus de cas d’IST ne sont pas diagnostiqués correctement et que plus de personnes s’auto-soignent en conséquence.

Ensemble, ces deux tendances ont le potentiel de converger vers une tempête parfaite de super gonorrhée – un bogue vraiment méchant qui était déjà considéré comme une menace mondiale majeure et croissante avant même que le COVID-19 n’ait vu le jour.

L’azithromycine est souvent utilisée pour traiter les infections des sinus, de la poitrine et des voies respiratoires. Il est conçu pour traiter les infections bactériennes.

Le médicament a longtemps été l’un des nombreux traitements de première intention prescrits pour traiter la gonorrhée, qui est également une infection bactérienne.

En général, les antibiotiques ne sont pas censés être utilisés pour traiter les infections bactériennes – mais il y a des exceptions, et l’azithromycine s’est montrée prometteuse contre les virus respiratoires et ceux dotés d’un certain type de matériel génétique, appelé ARN.

Ainsi, lorsque le tout nouveau virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19, est apparu et a commencé à tuer des gens bien plus rapidement qu’un nouveau traitement ne pouvait être développé, les médecins et les scientifiques n’ont pas hésité à jeter l’évier de la cuisine – ou plutôt, le armoire à pharmacie – à elle.

Cela comprenait l’azithromycine.

En fait, le médicament est devenu l’un des premiers candidats au traitement de la maladie.

Lorsque les scientifiques ont mis l’antibiotique dans le même conteneur avec des cellules humaines isolées qu’ils avaient infectées par le coronavirus, le virus ne semblait pas capable de se copier aussi facilement que dans des conteneurs sans azithromycine.

Et, dans un premier temps, les médecins ont observé que les patients COVID-19 traités avec l’antibiotique semblaient moins susceptibles de devenir gravement malades à cause du COVID-19.

L’enthousiasme suscité par le médicament s’est encore intensifié lorsque le président Trump a approuvé l’hydroxychloroquine comme un « remède » (il n’y avait à l’époque aucune preuve que c’était le cas, et c’est maintenant une preuve accablante du contraire) en avril.

Certaines études ont suggéré que l’hydroxychloroquine pourrait réduire le risque de décès par COVID-19 et le faire plus efficacement avec l’ajout d’azithromycine.

Plus tard, des études plus vastes et plus robustes ont démystifié cela et ont suggéré qu’il pourrait en fait y avoir des risques cardiaques supplémentaires pour les patients recevant l’un ou les deux médicaments.

Mais c’était trop tard. Les prescriptions pour la combinaison d’azithromycine et d’hydroxychloroquine ont augmenté de 1 044 pour cent entre février et mars, selon une étude de la JAMA en médecine interne.

Depuis des années, les responsables de la santé publique sont préoccupés par la surprescription d’antibiotiques comme l’azithromycine, car si les bactéries y sont exposées à maintes reprises, celles qui n’y sont pas vulnérables survivent, se multiplient, deviennent dominantes et rendent le médicament inutile.

L’une de ces bactéries est la gonorrhée. La STI a connu une forte hausse aux États-Unis et dans le monde.

Entre 2014 et 2018, les infections annuelles ont augmenté de 63%, selon le CDC.

Et au cours des cinq dernières années, la proportion d’infections gonorrhées résistantes à l’antibiotique a été multipliée par sept.

Les données publiées par l’agence plus tôt cette année suggèrent que les cas de gonorrhée diminuent au milieu de la pandémie.

Dans une certaine mesure, cela peut être dû à l’éloignement social et à la peur de la transmission du coronavirus, mais les responsables de la santé publique pensent que cela reflète en fait principalement une baisse du nombre de personnes recherchant des soins médicaux et un traitement formel.

D’où l’automédication dont le porte-parole de l’OMS a mis en garde.

« Une telle situation peut alimenter l’émergence de résistances dans la gonorrhée, y compris la super-blennorragie (super gonorrhée) ou la gonorrhée avec une résistance de haut niveau aux antibiotiques actuels recommandés pour la traiter », ont-ils ajouté, dans des commentaires au Sun.

«Les souches résistantes à la gonorrhée continuent d’être un défi majeur pour les efforts de prévention et de contrôle des IST.

Il est important de noter que ni l’OMS ni les CDC n’ont publié à ce jour de données documentant l’augmentation de la gonorrhée ou de la super gonorrhée pendant la pandémie.

Mais, le CDC a révisé ses lignes directrices sur le traitement de l’IST le 18 décembre de cette année.

Il déconseille désormais l’utilisation de l’azithromycine pour traiter les cas non compliqués de l’infection, invoquant l’augmentation de la résistance aux antibiotiques.