Personne ne pouvait effacer le sourire du visage de Riqui Puig. Au bout de 120 minutes de la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, Barcelone était toujours debout, d’une manière ou d’une autre. Marc-André ter Stegen les avait sauvés à plusieurs reprises, mais son travail n’était pas encore terminé et ne l’était pas non plus. Ils s’attardaient toujours sur le bord.

Il était tard, c’était Barcelone 1-1 Real Sociedad, et c’était l’heure des pénalités.

Debout sur le côté du terrain de Séville, le manager du Barca Ronald Koeman tenait un morceau de papier. Il y avait une liste de tireurs de pénalités, seulement quatre noms: Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Miralem Pjanic et Antoine Griezmann. Ce qui ne suffisait pas. Il regarda les hommes qui se tenaient autour de lui; il n’y avait pas de candidat évident, personne à qui faire confiance, avec le cinquième et dernier coup de pied. (Et, au fait, pourquoi ne pas demander à Ter Stegen d’en prendre un?) C’est à ce moment-là que Puig, parmi tous les gens, a pris la parole.

« Je vais le prendre. »

Au cours de l’été, Puig avait reçu l’ordre de partir et de chercher des opportunités ailleurs. Koeman avait déclaré publiquement que ce serait mieux s’il partait. En privé, il avait accusé Puig d’avoir divulgué des conversations.

Koeman ne l’aimait pas simplement en tant que joueur, semblait-il; il ne l’aimait pas, point final, ou du moins n’aimait pas le bruit autour de lui. Puig était un cause celebre, un peu de campagne qui se construit autour de lui, le genre de campagne si souvent lancée au nom d’un joueur, mais qu’en vérité ne lui fait aucune faveur, tout est exagéré.

Koeman avait dit au milieu de terrain, puis lui avait montré qu’il ne jouerait pas. Puig n’avait fait que trois apparitions en championnat: dix-sept minutes contre Grenade, trois minutes contre Getafe, deux contre Eibar. C’est moins que n’importe qui d’autre. Il n’avait pas commencé un match en Ligue des champions. Il n’avait pas non plus commencé la demi-finale de mercredi.

À 90 minutes, Koeman n’avait fait qu’un seul changement, et Puig n’en faisait pas partie. Mais quand le temps supplémentaire est venu, il l’a fait aussi. Envoyé, Puig a joué plus de minutes qu’il ne l’a fait en une demi-saison de championnat réunie. Et maintenant ceci, le cinquième penalty, une dernière attente. De Jong avait touché le poteau, Griezmann avait envoyé son tir en orbite, et c’était à Puig. À quelque distance, les joueurs de Barcelone ont attendu et regardé.

Il l’a pris superbement, le ballon volant dans le filet. Ce faisant, les joueurs de Barcelone se sont retournés et ont couru droit sur … Ter Stegen. Puig tenait le badge de Barcelone sur sa chemise et courut les rejoindre.

La joie de Barcelone aux tirs au but, sans Lionel Messi, était exactement ce dont le club avait besoin au milieu d’une saison difficile. CRISTINA QUICLER / AFP via Getty Images

Ter Stegen avait sauvé les pénalités de Jon Bautista et Mikel Oyarzabal – l’homme qui avait marqué les 16 tirs au but qu’il avait tirés au cours de sa carrière – et Puig avait placé Barcelone en finale. À la fin, alors qu’il se tenait devant les caméras de télévision, Griezmann est venu le serrer dans ses bras. «Je vous dois un dîner», dit-il.

De la partie la plus chic de Barcelone, à peu près la partie la plus chic de l’Espagne en fait, Puig rayonnait, ressemblant beaucoup au petit garçon étouffé. Presque angélique, comme un beau héros vivant d’une série télévisée saine, le genre d’enfant qui devrait s’appeler Corey. Tellement très, très … sympa. Le sourire – des dents parfaites, une odeur agréable, un acte de classe jusqu’au bout – n’allait nulle part. «Je ne perdrai jamais ça», a-t-il dit.

Cela avait été dur, dit-il, et il n’allait jamais jeter l’éponge; également, ni pleurnicher.

«Si Ronald me donne des minutes, je serai reconnaissant et j’en profiterai au maximum; sinon. Je continuerai à travailler», dit-il. « J’ai ma santé, ma famille, je ne peux me plaindre de rien. »

Riqui Puig a à peine joué pour Barcelone cette saison, mais son pénalty a permis d’atteindre la finale de la Super Coupe d’Espagne. Joaquin Corchero / Europa Press Sports via Getty Images

Il a aussi sa finale maintenant. S’il y jouera, c’est une autre affaire.

Il en va de même pour la Fédération espagnole de football, qui n’a pas de finale – du moins pas la finale entre le Real Madrid et Barcelone qu’elle espérait. Mais voici le truc: ça pourrait être mieux ainsi, une autre démonstration du refus du football d’être contrôlé. Du désir de se rebeller, de rivaliser, de ne suivre aucun scénario. La capacité de continuer à nous surprendre. Car sans ça, même si certains refusent de voir ça, le football n’est rien.

Le tirage au sort de la Super Coupe d’Espagne avait été réussi à augmenter les chances d’un Clasico Dans la finale. Le Real Madrid et Barcelone ont été séparés, délibérément. Ils ne pouvaient pas se rendre en Arabie saoudite comme prévu, obligés d’organiser la compétition en Andalousie à la place, mais l’espoir restait de livrer une finale entre ces deux équipes, les équipes les plus attirantes au monde.

Cela ne s’est pas produit.

La Copa del Rey de l’année dernière a montré le risque – l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad ont éliminé Barcelone et Madrid en demi-finale la même nuit – et maintenant cela a été souligné une fois de plus.

Mercredi, Puig avait emmené Barcelone en finale. Juste. La Real Sociedad avait entraîné Barcelone aux tirs au but – « J’ai dit que nous étions favoris et ça se voyait », La Real a déclaré l’entraîneur Imanol Alguacil par la suite – mais l’équipe de Koeman avait tenu bon et s’était échappée. « Beaucoup de joueurs ont pleuré dans le vestiaire », a admis Imanol. La nuit suivante, l’Athletic a éliminé le Real Madrid, Raul Garcia marquant deux fois.

Garcia et Puig: il est difficile d’imaginer deux autres hommes différents.

jouer 1:49 Sid Lowe examine la forme récente de Barcelone et les «signes positifs» qu’il voit de Lionel Messi and Co.

Il n’y aura pas Clasico final. Il pourrait cependant y avoir une finale classique, si une finale sans fans peut jamais être appelée ainsi. L’Athletic Bilbao et Barcelone sont deux des trois équipes à n’avoir jamais été reléguées de la première division espagnole. Les deux équipes qui ont remporté plus de coupes que quiconque, jamais. Deux équipes avec une riche histoire du football et une identité profonde qui va bien au-delà du terrain – des institutions d’une grande importance culturelle.

À la fin de leur victoire 2-1 en demi-finale contre le Real Madrid, le manager de l’Athletic Marcelino Garcia Toral s’est tenu avec son bras autour de Sergio Ramos et regardé ses joueurs célébrer. Il n’était en poste que depuis 10 jours et il était déjà en finale, reconnaissant avec gratitude l’homme qui les avait amenés ici en atteignant la finale de la Copa del Rey l’année dernière: son prédécesseur, Gaizka Garitano.

«Ce fut un bon début facile», dit-il en riant.

Le premier match de Marcelino en tant que manager de l’Athletic était contre Barcelone. Son deuxième était contre l’Atletico Madrid, bien que cela ait été annulé à cause de la neige. Son troisième était contre le Real Madrid, que l’Athletic battrait pour la première fois en 11 matches. Son quatrième sera contre Barcelone à nouveau dimanche à Séville. Cela ne devient pas plus simple.

jouer 2:08 Julien Laurens de l’ESPN FC se souvient de certains des pires transferts de l’histoire du Real Madrid.

Il est tôt, mais il y a des signes d’amélioration de l’Athletic, une agressivité renouvelée à leur sujet. Ils avaient dit qu’ils croyaient en eux-mêmes, puis avaient montré qu’il ne s’agissait pas simplement de bavardages. Contre Madrid, ils ont poussé haut, renversant parfois leurs adversaires en première mi-temps et résistant en seconde. Contre Barcelone, ils ont perdu 3-2, Marcelino se déclarant satisfait par la suite – au moins avec les 20 minutes d’ouverture environ. Après cela, a-t-il admis, le Barça avait été la meilleure équipe.

Que Barcelone soit même une bonne équipe est une nouvelle, mais c’est enfin vrai. Koeman a été demandé après cette réunion à San Mames s’il s’agissait de la meilleure performance de Barcelone de la saison. «Un grand écran», dit-il. Trois jours plus tard, ils ont battu Grenade 4-0.

Troisième de la Liga, un peu plus d’une semaine après que Koeman a plus ou moins reconnu qu’il ne pouvait pas gagner le championnat, les choses commencent à se mettre en place. Ronald Araujo mène la défense, la forme du milieu de terrain s’est améliorée, l’écart entre la défense et une flopée d’attaquants est maintenant fermé, il y a des aperçus provisoires que Griezmann pourrait trouver un rôle après tout, De Jong est déchaîné, profitant enfin de la liberté , et Pedri … eh bien, Pedri de Pedri.

jouer 0:49 Rodri Faez pense que les représentants de Lionel Messi sont peut-être déjà en train de négocier avec Man City et le PSG.

Ensuite, il y a Lionel Messi, la précision qui revient, comme s’il retrouvait sa portée. Comme s’il se retrouvait. Et quand cela se produit, tout semble différent et tout semble possible.

Contre l’Athletic, Messi a marqué deux fois. Contre Grenade, il a marqué deux fois de plus. L’un d’eux était le tir classique de Messi, de la droite du centre au coin supérieur gauche; le tir qui l’avait abandonné toute la saison était de retour. La valeur aberrante sur chaque graphique, le football « à part », occupant une catégorie à part, dans les deux pires saisons de sa carrière – la saison dernière et cette saison jusqu’à présent – Messi a été le meilleur buteur.

« Avant le match, j’ai pensé: » J’espère que Messi n’a pas raison « », a admis Marcelino. « J’espère qu’il n’est pas à son plus haut niveau maintenant que je reviens au football. »

Dimanche, au moins, il n’aura pas ce problème. Ou peut-être qu’il le fera.

Messi a été blessé et contraint de ne pas participer à la demi-finale. Il a regardé depuis la ligne de touche un joli mouvement d’une durée de 75 secondes, contenant 25 passes et impliquant 10 joueurs, conclu avec le score de De Jong. Il a regardé aussi comme La Real est allé pour son équipe. Il s’est assis, incapable d’aider alors que Griezmann, l’homme qui a marqué 14 pénalités d’affilée avant de rejoindre Barcelone, a raté son cinquième coup de pied consécutif. Il applaudit, à peine capable de le croire, car Ter Stegen les sauva.

Avec le reste, Messi a levé les bras pour célébrer quand Puig les a mis, lui donnant la chance de se qualifier pour la finale. Il n’arrivera peut-être toujours pas: Barcelone est prudent mais il est encore trop proche pour appeler. Il pourrait y avoir une autre absence majeure, un autre trou, alors que la Super Coupe d’Espagne débute dimanche. Mais alors, comme cette semaine l’a encore prouvé, le football trouve si souvent un chemin, un autre chemin, un autre joueur, aussi inattendu soit-il et tant mieux pour lui. Quelqu’un s’est préparé à intervenir et à dire «Je vais le faire», quelqu’un à terminer la nuit avec un sourire de la taille de l’Espagne.