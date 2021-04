ILS sont les héros verts qui se consacrent à sauver la planète – et aujourd’hui nous voulons vous dire merci.

Pour célébrer le Jour de la Terre, l’équipe verte du soleil s’est associée à la société d’énergie éthique Bulb pour honorer les plus grands éco-guerriers du pays avec des plaques vertes personnalisées pour leur travail vital.

Judy Ling Wong crée le Black Environment Network qui forge des relations entre les personnes issues de minorités ethniques et l’environnement

Nos gagnants éco sont la preuve que chaque petite modification peut faire une énorme différence.

Nos dignes gagnantes sont Heather Kent, 13 ans, qui a collecté plus de 100 sacs de litière pendant le Carême.

La jeune, de Fairford, Gloucs, fait également un nettoyage de sa ville locale au moins une fois par semaine.

Maman Julie, 42 ans, qui l’a nommée, a déclaré au Sun: «Il y a des jours où elle ne veut pas sortir, mais elle le fait toujours et c’est une seconde nature maintenant.

«Elle est la preuve que peu importe le peu que vous faites, vous pouvez faire une énorme différence.

«Comme le dit Heather, un sac par jour éloigne les déchets.»

Teen Heather était ravie d’avoir remporté une plaque verte et a déclaré au Sun hier soir: « Je ne peux pas y croire, c’est absolument fou! »

Elle a juré de poursuivre ses efforts gigantesques pour nettoyer sa région, en disant « rien ne m’arrêtera ».

Son message aux enfants et aux adultes en ce jour de la Terre est de tenter le coup, ou d’éviter les plastiques à usage unique au profit d’alternatives respectueuses de l’environnement.

Elle a déclaré: «Nous devons agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard – c’est vraiment vrai.

« Chacun doit faire sa part pour aider – et ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. »

Le projet 4Ts a obtenu un financement pour permettre aux enfants locaux de planter des centaines d’arbres

Le projet jeunesse 4Ts à Barnsley a vu le conseil des jeunes de la ville obtenir un financement pour que les enfants locaux transforment une zone de terre abandonnée en quelque chose qu’ils peuvent appeler leur propre – tout en plantant plus de 400 arbres.

La tâche Terrific Tree, surnommée «Les 4T», a vu le groupe d’adolescents nettoyer la zone et commencer un programme de régénération de trois ans.

La résidente locale Adele Saywell, qui a nominé le groupe, a déclaré qu’elle était fière des enfants pour avoir inspiré les adultes avec leur passion pour la planète.

Elle a déclaré au Sun: « Certaines personnes pensaient qu’elles ne le faisaient que parce qu’elles le devaient, mais maintenant, les personnes âgées aident même pour nos choix de litière. »

La guerrière des déchets Vikki Shea a pour mission d’inspirer toutes les personnes qu’elle rencontre à faire des changements écologiques.

Âgée de 35 ans, originaire d’Aylesbury, à Bucks, elle fait la promotion de karaoké en partage de voiture et de programmes de marche au travail pour ses collègues dans son travail dans la gestion des déchets.

Et elle exhorte les fournisseurs de l’entreprise à acheter des produits locaux pour réduire les émissions.

Vikki, 31 ans, a déclaré au Sun: « Je suis très reconnaissant d’avoir remporté un prix de la plaque verte – cela signifie beaucoup pour moi.

«J’espère que si nous faisons tous de petits changements quotidiennement, cela se traduira par de grands changements à l’avenir, et nous pourrons laisser la terre dans le meilleur état possible pour les générations futures.

Son mari, Lee, qui l’a nommée pour le prix, a déclaré au Sun: «Je ne dirais pas que je suis difficile, mais dans un mariage, vous avez tendance à faire le contraire de ce que votre moitié veut!

« Sa plus grande réussite est de m’embarquer et d’apprendre à notre fils à prendre de meilleures décisions aussi. »

Heather Kent, 13 ans, a collecté plus de 100 sacs de déchets pendant le carême

Jemima Hartshorn a fondé le groupe de campagne Mums For Lungs par crainte de l’impact de la pollution automobile sur son jeune bébé Crédit: Ruth Roxanne Board

Elle nous a dit: «Tous ces changements, que ce soit pour éteindre l’écran de votre ordinateur en fin de journée ou prendre les escaliers plutôt qu’un ascenseur, peuvent faire une énorme différence au travail.»

Marcher dans une rue animée avec son jeune bébé, Jemima Hartshorn, du sud-est de Londres, craignait l’impact de la pollution automobile sur son tout-petit.

La femme de 38 ans, qui a ses filles Trissie, quatre ans, et Lea, deux ans, a ensuite fondé le groupe de campagne Mums For Lungs lors d’un congé de maternité en 2017.

En 2019, elle a été nommée l’une des Londoniennes les plus influentes de l’année pour sa campagne Ditch Pollution, qui encourageait les parents et les enfants à se rendre à l’école à pied.

Plus de 12 000 parents font maintenant partie de ses groupes communautaires pour sensibiliser à l’air toxique.

Jemima a déclaré: «Nous n’allons pas sauver la planète seuls – nous avons besoin que tout le monde intervienne.»

À seulement 18 ans, la blogueuse Mya-Rose Craig, de Bristol, milite pour l’égalité d’accès à la nature pour tous.

À 17 ans, elle est devenue la plus jeune personne à voir la moitié des oiseaux du monde et la plus jeune Britannique à recevoir un doctorat honorifique lorsqu’elle en a reçu un de l’Université de Bristol.

Elle dit: «L’accès inclusif à la nature aidera à la sauver car nous devons intéresser autant de personnes que possible au mouvement de conservation.

«La nature m’a aidé à traverser des périodes stressantes et est donc très importante pour moi, en particulier pour préserver cette ressource et prendre des mesures urgentes pour lutter contre la crise climatique pour la mienne et les générations futures.»

Mya a déclaré hier soir qu’elle était « honorée » d’être reconnue comme un héros vert et espère que cela en a inspiré d’autres, en particulier de divers horizons, à être récompensés pour leurs efforts également.

Vikki et son fils Alfie sont des collègues inspirants sur le lieu de travailx

Un désir similaire a vu Judy Ling Wong quitter sa carrière d’artiste pour créer le Black Environment Network, qui forge des relations entre les personnes issues de minorités ethniques et l’environnement.

Elle siège également au conseil consultatif de l’Université du Gloucestershire Countryside and Community Research Institute, et est cofondatrice de la National Park City Foundation, faisant de Londres la première ville de parc national au monde en 2019.

En 2007, Judy, 71 ans, du sud de Londres, a reçu un CBE pour son travail.

Elle a déclaré: «Nous devons tous travailler ensemble pour protéger les espaces verts et faire en sorte que l’éducation environnementale soit en tête de l’ordre du jour.

Elle a dit de son prix: «Quel honneur c’est! J’espère que cette campagne encourage les individus, les communautés, les entreprises et les gouvernements à faire du Royaume-Uni un endroit plus vert grâce à une durabilité inclusive.

« Nous devons tous travailler ensemble pour protéger les espaces verts et faire en sorte que l’éducation environnementale soit en tête de l’ordre du jour afin que chacun agisse. »

