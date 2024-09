La suite tant attendue du film Zombie 28 ans plus tard a été filmée d’une manière incroyable

28 ans plus tardla suite tant attendue de 28 jours plus tards’inspire de son prédécesseur en tournant dans un format très inhabituel. En 2002, le film de zombies emblématique de Danny Boyle avec Cillian Murphy est sorti en salles après avoir été filmé avec un caméscope numériqueune décision qui était sans précédent à l’époque. Cette décision a donné lieu à un aspect visuel surréaliste qui a contribué à vendre la réalité d’une apocalypse zombie, quelle que soit la résolution de la caméra (480p pour être exact). La suite très attendue fera un autre grand pas en avant en filmer tout 28 ans plus tard sur un iPhone.









CÂBLÉ rapporte que la suite à venir de zombies était photographié avec un iPhone 15 Pro Max, le modèle le plus cher et le plus puissant de cette génération. 28 ans plus tard, qui met en vedette Cillian Murphy, Jodie Colmer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes, a terminé le tournage principal en août en utilisant l'appareil portable. Bien sûr, un bon nombre d'accessoires et d'adaptateurs ont été utilisés avec l'iPhone pour mieux faciliter le processus de tournage, mais le film arborera bel et bien l'apparence de l'appareil photo numérique du téléphone. Le directeur de la photographie de longue date de Danny Boyle, Anthony Dod Mantle, de retour après avoir collaboré sur 28 jours plus tard (et une foule d'autres projets), qui utilisaient un caméscope numérique nouveau à l'époque et non conforme à la norme hollywoodienne. Alors que d'autres films récents ont également été tournés avec un iPhone, 28 ans plus tard repoussera probablement les limites de l'appareil comme aucun autre.









28 ans plus tard n’est pas le seul film tourné avec un iPhone

28 ans plus tard L'utilisation d'un iPhone 15 comme appareil photo principal est certainement surprenante (et impressionnante), mais ce n'est pas nécessairement un concept nouveau. Plus récemment, Steven Soderbergh a expérimenté l'utilisation de l'iPhone sur les deux films d'horreur Insensé, avec Claire Foy, et le drame sportif Oiseau volant haut, avec André Holland. Insensé, en particulier, ressemble à l'approche la plus minimaliste de l'iPhone jamais mise sur l'écran (beaucoup moins de gadgets sophistiqués ont été utilisés). Sean Baker, qui fait actuellement le buzz aux Oscars pour Anora, utilisé trois iPhone 5S tirer Tangerine, un long métrage à petit budget acclamé et largement considéré comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur, long métrage tourné sur un iPhone. Tangerine était particulièrement impressionnant en raison de sa beauté, utilisant des techniques cinématographiques qui n'ont toujours pas été surpassées par d'autres films iPhone.





Pour 28 ans plus tardet son prédécesseur, utilisant un look d’appareil photo numérique daté ajoute à la nature crue et surréaliste des filmsC’est presque comme si le public regardait un vieil enregistrement qu’il a trouvé dans une poubelle quelque part, tombant sur un cauchemar horrible qui semble s’être produit pour de vrai. Le plus drôle, c’est qu’un « enregistrement » pourrait désormais provenir d’une caméra sur un téléphone portable qui filme en 4K, ce qui 28 ans plus tard Le film est probablement beaucoup plus clair que celui de 2002. Pourtant, il est difficile de ne pas apprécier ce changement créatif, surtout quand presque tous les grands films actuels s’en remettent aux mêmes méthodes de réalisation numérique.