La suite présidentielle de cet hôtel Indian Heritage coûte 14 Lakh par nuit; Vérifier

Il existe des milliers d’hôtels en Inde connus pour leurs caractéristiques variées et attrayantes. Certains font face à la mer, certains sont construits sur des collines et certains sont connus pour leurs beaux intérieurs. Ensuite, il y en a certains connus pour offrir une expérience luxueuse et grandiose à leurs clients. Ces hôtels vont généralement de cinq étoiles à sept étoiles. Aujourd’hui, laissez-nous vous présenter l’un de ces hôtels de luxe en Inde, qui est également l’un des plus chers du pays.

Le Raj Palace de Jaipur est l’un des hôtels les plus chers d’Inde. Selon des sources, le Raj Palace a reçu le prix du « meilleur hôtel du patrimoine de l’Inde » par le gouvernement. On sait également que l’hôtel a été élu « meilleur hôtel du patrimoine mondial » par les « World Travel Awards » sept fois dans un ligne.

L’ancien nom de cet hôtel était The Chaumoo Haveli, et il a été construit en 1727. Il a été nommé d’après le dernier roi de Chomu, Thakur Raj Singh. En 1996, la princesse Jayendra Kumari a transformé le palais en hôtel. Même après tant d’années, cet hôtel historique est unique. Son intérieur étonnant offre une expérience passionnante à ses clients.

L’hôtel dispose de 50 chambres luxueuses, similaires au design de l’ère moghole. De nombreuses chambres de cet hôtel appartenaient aux rois. En dehors de cela, des pièces historiques et antiques sont toujours conservées dans l’hôtel. D’Amitabh Bachchan à Elliot Page, de nombreuses célébrités du monde entier ont séjourné dans cet hôtel.

Il existe différents types de chambres disponibles pour le séjour. Le loyer d’une nuit pour les chambres Heritage et Premier coûte environ Rs 60 000. Et le loyer de la suite historique est de Rs 77 000. Le loyer d’une nuit de la Suite Prestige est supérieur à Rs 1 lakh, tandis que le loyer d’une nuit de la Suite Palace est supérieur à Rs 5 lakh. La plus chère est la suite présidentielle, dont le coût d’une nuit est supérieur à Rs 14 lakh.

