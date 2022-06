NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela se construit depuis avant la sortie de Toby Emmerich et Michael De Luca et Pam Abdy ont pris les rênes à Warner Bros. Joaquín Phoenix n’a pas tout à fait signé un accord pour reprendre son rôle d’Anarchiste meurtrier dérangé Arthur Fleck dans une suite au « Joker », qui rapporte un milliard de dollars, mais le film est lancé.

Directeur Todd Phillips a révélé sur Instagram qu’il y avait un scénario de suite « Joker » qu’il venait d’écrire avec Scott Silver et que Phoenix, qui a remporté un Oscar pour avoir joué le rôle principal, le lisait. Ce n’est pas tout à fait vrai; Phoenix l’a lu il y a quelque temps, et il s’est agi de conclure un accord riche pour qu’il joue dans la suite de saut de genre.

Le scénario s’intitule « Joker : Folie à deux », la référence française étant un terme médical se rapportant à un trouble mental qui touche deux personnes ou plus.

Le premier « Joker » était le film R-rated le plus rentable de tous les temps avec 1,07 milliard de dollars dans le monde, et a décroché 11 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, et une deuxième victoire aux Oscars pour la partition originale de Hildur Guðnadóttir.

Le lancement d’une suite « Joker » profitera à De Luca et Abdy, qui dirigeront le studio et temporairement DC pour le PDG de Warner Discovery, David Zaslav. De Luca et Abdy supervisent DC dans l’intérim après le départ d’Emmerich alors que Zaslav cherche un cadre pour le gérer sur tous les supports.

Le côté cinématographique de DC a été supervisé pendant l’ère Emmerich par Walter Hamada, qui était responsable de l’obtention de la série dérivée « The Batman » de HBO Max basée sur le pingouin de Colin Farrell en préparation, ainsi que du spin-off « The Suicide Squad » » Peacemaker », avec le réalisateur et scénariste de ce film, James Gunn, au volant.

Semblable à la façon dont Marvel a créé un nouvel univers qui s’entrelace entre ses films et ses séries en streaming, un modèle similaire est déjà en marche chez Warner Bros. avec ses propriétés de film DC. « The Batman » est le deuxième film le plus rentable de l’année à ce jour avec 770,3 millions de dollars et une suite a été annoncée par Emmerich et Reeves au CinemaCon en avril.

Également à venir du côté de DC pour Warners est la vedette de Dwayne Johnson « Black Adam » en octobre, « Shazam! Fury of the Gods » à Noël et « The Flash » l’année prochaine (bien que le comportement étrange d’Ezra Miller laisse un point d’interrogation) et « Aquaman et le royaume perdu ».