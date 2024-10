La suite d’horreur en tête des classements lors du week-end d’ouverture

« Smile 2 » a engrangé 23 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, dépassant facilement les palmarès du box-office nord-américain, par ailleurs somnolent.

La suite classée R du thriller psychologique effrayant de Paramount « Smile » a fait ses débuts à la hauteur des attentes et même avec le film original, qui a ouvert à 22,6 millions de dollars en 2022. Ce film, qui a été commandé pour le streaming avant de passer à une sortie en salles, est devenu un le dormeur a reçu 105 millions de dollars au niveau national et 217 millions de dollars à l’échelle mondiale. Le film de suivi a également été projeté à l’étranger avec 23 millions de dollars pour un démarrage global de 46 millions de dollars.

Parker Finn est revenu pour réaliser « Smile 2 », qui a coûté 28 millions de dollars. Naomi Scott incarne une chanteuse pop qui commence à vivre une série d’événements troublants alors qu’elle se lance en tournée. Il a été bien accueilli par le public, obtenant une note « B » sur CinemaScore et une amélioration par rapport à la note « B- » du premier film.

« Les séries d’horreur sont l’un des genres les plus difficiles à maintenir sur plusieurs épisodes », déclare David A. Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Cela fait ça [opening] particulièrement bon.

« Smile 2 » était la seule nouveauté nationale de ce week-end, même si plusieurs titres ont fait leur entrée au box-office spécialisé. Le drame romantique et pleurnicheur d’A24, « We Live in Time », a fait ses débuts de manière impressionnante à la cinquième place avec 4,1 millions de dollars provenant de seulement 955 cinémas. Le film, mettant en vedette Andrew Garfield et Florence Pugh dans le rôle d’un jeune couple vivant des circonstances peu enviables, a rapporté à ce jour 4,5 millions de dollars après avoir joué pendant un week-end en version limitée. Les jeunes femmes étaient les principales acheteuses de billets, dont 85 % avaient moins de 35 ans et 70 % étaient des femmes.

« Un casting extrêmement attrayant, une intrigue drôle, émouvante et romantique avec un soupçon de magie légendaire d’A24 ont fait de « We Live in Time » un succès indépendant », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal de Comscore.

Un autre nouveau venu, « Anora » de Sean Baker, lauréat de la Palme d’Or, a récolté 540 000 $ auprès de seulement six cinémas de Los Angeles et de New York. Cela se traduit par 90 000 $ par emplacement, ce qui constitue la meilleure moyenne d’écran – la mesure clé pour les versions de plate-forme – de l’année selon son distributeur, Neon. Il a également obtenu la deuxième moyenne d’écran la plus élevée de l’ère post-pandémique, derrière « Asteroid City » de Wes Anderson, et parmi les cinq premiers de la dernière demi-décennie aux côtés de « Parasite », « Uncut Gems » et « The Favourite ». Le film, un regard comique sur une danseuse exotique et travailleuse du sexe qui épouse le fils d’un oligarque russe, continuera d’étendre son empreinte jusqu’à l’automne et semble se retrouver dans la course aux récompenses.

« Au milieu de beaucoup de buzz aux Oscars et d’acclamations critiques, ‘Anora’ fait ses débuts avec une moyenne pré-théâtre massive qui reflète l’intérêt suscité par ce candidat à la saison des récompenses de haute puissance », ajoute Dergarabedian.

Ailleurs, « Joker: Folie à Deux » a plongé à la sixième place lors de son troisième week-end de sortie, récoltant 2,18 millions de dollars auprès de 2 857 salles. La suite du succès milliardaire de 2019, « Joker », s’est transformée en un désastre au box-office avec 56,4 millions de dollars au niveau national et 192 millions de dollars dans le monde après trois week-ends sur grand écran. À titre de comparaison, le « Joker » original avait généré 96,2 millions de dollars au niveau national et 248,4 millions de dollars à l’échelle mondiale lors de son week-end d’ouverture. La suite de Warner Bros., au budget de 200 millions de dollars, n’atteindra pas ces revenus au moment où elle quittera les salles.

« Beetlejuice Beetlejuice », un autre mât de Warner Bros. ouvert quatre semaines avant « Joker 2 », a atterri à la quatrième place avec 5 millions de dollars provenant de 3 251 emplacements. La suite de « Beetlejuice » de Tim Burton est restée dans le top cinq des charts nationaux pendant sept week-ends consécutifs et a rapporté à ce jour la solide somme de 283 millions de dollars en Amérique du Nord et de 434,6 millions de dollars dans le monde.

« The Wild Robot » d’Universal et DreamWorks Animation est resté à la deuxième place avec 10 millions de dollars lors de son quatrième week-end de sortie. Jusqu’à présent, le film familial bien évalué a amassé 101,7 millions de dollars au niveau national et environ 160 millions de dollars à l’échelle mondiale.

« Terrifier 3 », qui a été le gagnant surprise du week-end dernier, a ajouté 9,1 millions de dollars lors de sa deuxième sortie, soit une baisse de 52 % par rapport à ses débuts. Le film slasher ultra sanglant et à petit budget a généré 36 millions de dollars au total. Le troisième volet de « Terrifier » – chacun consacré au démoniaque Art le Clown qui brutalise une petite ville – a déjà dépassé l’ensemble du gain mondial de son prédécesseur, « Terrifier 2 » de 2022, qui a rapporté 10 millions de dollars au niveau national et 15,7 millions de dollars à l’échelle mondiale.

À peu près à la même époque l’année dernière, les propriétaires de salles de cinéma étaient aux prises avec des calendriers de sortie plus légers alors que les studios retardaient les principaux piliers au milieu des grèves des acteurs et des écrivains. Pourtant, le box-office national est en baisse de 11,4 % par rapport au même point de 2023 et de 26,8 % par rapport à 2019, selon Comscore. Ainsi, les titres à venir comme « Venom : The Last Dance » (25 octobre), « Wicked » et « Gladiator II » (22 novembre) et « Moana 2 » (27 novembre) devront sauver la saison d’automne.