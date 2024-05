La série suite « Nurse Jackie » est actuellement en développement sur Amazon Prime Video avec le retour de la star originale Edie Falco, Variété a appris exclusivement.

Il a été rapporté pour la première fois en 2023 qu’un suivi de « Nurse Jackie » était en préparation chez Showtime par Lionsgate Television, mais le projet a maintenant été transféré sur Amazon.

La ligne de connexion officielle déclare : « 10 ans après avoir laissé Jackie Peyton (Falco) s’accrocher à la vie dans la finale de la série, nous la retrouvons sur pied malgré la perte de son permis d’infirmière. La suite de son histoire la verra confrontée à de nouveaux dilemmes en essayant d’être bonne dans un monde où être mauvais est souvent non seulement plus facile, mais aussi beaucoup plus amusant.

Liz Flahive (« GLOW », « Homeland ») et Abe Sylvia (« Palm Royale », « George & Tammy ») sont scénaristes et producteurs exécutifs de la série suite, tous deux ayant travaillé en tant que producteurs et scénaristes sur la série originale. Sylvia est également attachée à la réalisation. Falco sera également producteur exécutif aux côtés de Bob Greenblatt, l’ancien directeur de Showtime, NBC et WarnerMedia Entertainment devenu producteur. Lionsgate Television, qui a produit la série originale, est le studio.

Falco est remplacé par CAA et Entertainment 360. Sylvia est remplacée par CAA, Gartner Group Entertainment, Lichter, Grossman et Origin Public Relations. Flahive est remplacé par WME, Kaplan Perrone et Schreck Rose.

L’original « Nurse Jackie » a été diffusé pendant sept saisons sur Showtime entre 2009 et 2015. Il a été le premier véhicule principal de Falco après « Les Sopranos » et a été acclamé par la critique. Falco elle-même a reçu six nominations aux Emmy pour son passage dans la série, remportant le prix de la meilleure actrice dans une comédie en 2010. Elle a également été nominée pour quatre Golden Globe Awards pour la série. La série elle-même a reçu 24 nominations aux Emmy au total au cours de sa diffusion, l’acteur Merritt Wever ayant remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie en 2013.

Le casting comprenait également Eve Best, Peter Facinelli, Anna Deavere Smith, Stephen Wallem, Betty Gilpin, Haaz Sleiman, Dominic Fumusa, Paul Schulze et Dominic Fumusa. La série a été créée à l’origine par Liz Brixius, Linda Wallem et Evan Dunksy.

Le fait que « Nurse Jackie » quitte Showtime pour Amazon n’est pas tout à fait surprenant étant donné l’état actuel de la programmation originale de Showtime. Autrefois une centrale d’émissions scénarisées – y compris des titres comme « Nurse Jackie », « Homeland », « Weeds », « Dexter » et « Shameless » – Showtime ne propose désormais qu’une poignée de séries à l’antenne. Ceci est associé au fait que le câblodistributeur premium a été rebaptisé Paramount+ avec Showtime en 2023. La direction de Paramount avait précédemment indiqué qu’elle développait plusieurs nouvelles émissions pour le réseau basées sur l’IP existante, y compris une préquelle « Dexter » et de multiples retombées de « Des milliards.