La suite de “Knives Out” sera diffusée dans les cinémas autour de Thanksgiving avant les débuts de Netflix

Netflix a annoncé que Glass Onion: A Knives Out Mystery sera projeté dans les salles fin novembre avant son sortie sur le service de streaming le 23 décembre.

La suite de Knives Out de 2019 sera diffusée pendant une semaine entre le 23 et le 29 novembre, a annoncé Netflix jeudi, à AMC, Regal et Cinemark. Verre Oignon est “le tout premier film Netflix à faire ses débuts dans les trois principales chaînes de cinéma américaines”, selon le géant du streaming. Les billets seront mis en vente la semaine prochaine.

Knives Out 2 sera également projeté dans des cinémas au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Israël et en Nouvelle-Zélande. Il sera disponible pour regarder à la maison sur Netflix à partir du 23 décembre.

Le film est écrit et réalisé par Rian Johnson, qui a également réalisé le premier. Il a tweeté la nouvelle jeudi.

GENS DE TWITTER ! Avant notre grande sortie de Noël sur Netflix, cet OIGNON DE VERRE de Thanksgiving aura un ÉVÉNEMENT D’AVANT-PREMIÈRE EN THÉÂTRE spécial d’une semaine seulement !! UN GRAND merci à @AMCTheatres @RegalMovies @Cinemark et plus. Je suis très, TRÈS excité à ce sujet. – Rian Johnson (@rianjohnson) 6 octobre 2022

Le seul acteur de retour du film original est Daniel Craig en tant que détective Benoit Blanc, qui sera rejoint sur le domaine d’un milliardaire dans les îles grecques par Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista. Ils joueront des personnages allant des gouverneurs et des scientifiques aux créateurs de mode et aux influenceurs dans ce mystère de meurtre comique.