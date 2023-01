La suite de “Gladiator” de la star Paul Mescal dans le film de Ridley Scott

Près de 25 ans après la première du film épique “Gladiator” des années 2000, la suite très attendue fait son retour pour la partie 2.

Paul Mescal, vedette de “Normal People” et “Aftersun”, a été invité à entrer dans l’arène pour Scott “Gladiator 2” de Ridley.

Alors que Mescal a de grosses chaussures à remplir après que Russell Crowe a remporté un Oscar pour le film hollywoodien, il assumera le rôle de Lucius, le fils de Lucilla joué par Connie Nielsen dans le film original, selon Variety via Deadline.

Scott devrait revenir à la direction, en plus de produire avec le président de Scott Free Michael Pruss et Doug Wick et Lucy Fisher via Red Wagon Entertainment. David Scarpa a écrit le scénario.

Bien que le premier film soit coproduit entre DreamWorks et Universal, DreamWorks ne sera pas impliqué dans “Gladiator 2”. Cependant, Universal a le droit de retravailler avec le projet une fois la production mise en place.

Parmi les autres projets auxquels Mescal participe, citons “Strangers” d’Andrew Haigh, dans lequel il joue aux côtés d’Andrew Scott et de Claire Foy.

Pendant ce temps, Scott travaille avec l’acteur Joaquin Phoenix dans le film “Napoléon”.

En 2020, Crowe a avoué qu’il se sentait coupable d’avoir remporté un Oscar pour son rôle dans “Gladiator”.

Lors d’une interview dans l’émission australienne “Today”, Crowe a suggéré que Scott aurait dû recevoir plus d’éloges pour le succès du film.

“[After starring in ‘Gladiator,’] J’ai reçu tellement de tapes dans le dos, et, vous savez, j’ai reçu de grosses récompenses et tout ça, et évidemment, ça m’a propulsé à un niveau différent pendant un certain temps”, a déclaré l’acteur.

Lorsque Crowe a revu le film lors d’une projection en direct de “Gladiator” au Colisée de Rome, il s’est senti coupable de ses récompenses.

“J’ai regardé ce film, et c’est le film d’un réalisateur. C’était un de ces moments où ‘Pourquoi ai-je attiré toute l’attention, alors que l’Oscar appartient à Ridley Scott ?'”, a-t-il déclaré.

“Gladiator” a également reçu des Oscars pour la meilleure image, le meilleur son, les meilleurs effets visuels et la meilleure conception de costumes.

Les représentants de Paul Mescal et Ridley Scott n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.