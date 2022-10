La suite de Cyberpunk 2077 et un nouveau jeu Witcher sont en préparation

Cyberpunk 2077 obtient une suite, éditeur CD Projeckt Red révélé dans un tweet Mardi. La société a donné à la nouvelle entrée dans la franchise de science-fiction le nom de code Project Orion.

CD Projeckt Red a partagé ses plans pour son univers Cyberpunk et Witcher dans un vidéo présentant ses perspectives de produit à long terme. Parallèlement aux nouvelles de la suite de Cyberpunk, il a confirmé que d’autres jeux Witcher sont à venir, y compris une autre entrée principale nommée Project Polaris. Ce nouveau titre est actuellement en pré-production, sera en monde ouvert comme The Witcher 3: Chasse sauvage et entamera une nouvelle trilogie.

Il existe des plans pour d’autres entrées dans la franchise développées par d’autres studios. Le projet Sirius est décrit comme une “approche innovante de l’univers The Witcher racontant une histoire inoubliable pour les fans de Witcher existants et les nouveaux publics”, et il sera développé par Molasses Flood, un studio basé à Boston qui travaillera avec CD Projekt Red. Un autre titre de l’univers Witcher sera développé par un développeur tiers, et son nom de code est Cania Majoris. L’éditeur prévoit que ces nouveaux titres Witcher sortiront au cours des six prochaines années.

CD Project Red a également commencé à travailler sur une nouvelle série nommée Hadar. Aucun détail concret n’a été fourni, mais il est actuellement au stade conceptuel et sera un jeu autonome séparé de The Witcher et Cyberpunk 2077. La société annonce qu’elle commencera également à introduire des expériences multijoueurs dans ses futurs jeux.

Cyberpunk 2077 recevra bientôt plus de contenu sous la forme d’une extension. Liberté fantôme sera lancé en 2023 et ajoutera un nouveau quartier à Night City, des quêtes supplémentaires et plus encore.