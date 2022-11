La suite de “Black Panther” marque le 2e plus gros début de 2022

Le box-office a repris vie avec la sortie tant attendue de “Black Panther: Wakanda Forever”.

La suite de Marvel a rapporté 180 millions de dollars de ventes de billets dans plus de 4 396 cinémas aux États-Unis et au Canada, selon les estimations de The Walt Disney Co. dimanche, ce qui en fait la deuxième plus grande ouverture de l’année derrière “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. .” À l’étranger, il a rapporté 150 millions de dollars supplémentaires de 50 territoires, portant son total mondial à 330 millions de dollars.

“Wakanda Forever” était attendu avec impatience par le public et les exposants, qui ont traversé une période lente au box-office depuis la fin de la saison estivale des films et il y avait moins de blockbusters à gros budget dans le pipeline. Le film a pris un départ puissant un peu plus fort que même le premier film avec une journée d’ouverture de 84 millions de dollars, dont 28 millions de dollars des avant-premières de jeudi.

“Certains espéraient peut-être 200 millions de dollars comme le premier film, mais c’est solide”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “C’est le type de film dont les cinémas ont vraiment besoin pour attirer le public.”

Le premier film a ouvert ses portes à 202 millions de dollars en février 2018 et a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps et un phénomène culturel. Une suite était inévitable et le développement a commencé peu de temps après avec le retour du réalisateur Ryan Coogler, mais tout a changé après la mort inattendue de Chadwick Boseman en août 2020. “Wakanda Forever” est devenu à la place la mort du roi T’Challa / Black Panther de Boseman, et le royaume en deuil qu’il a laissé derrière lui. Les acteurs de retour incluent Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Winston Duke et Danai Gurira, qui affrontent un nouvel ennemi dans Namor de Tenoch Huerta. Le film ferait également face à plus de complications, notamment la blessure de Wright et certains revers liés au COVID-19. Au total, cela a coûté 250 millions de dollars, sans tenir compte du marketing et de la promotion.

Le scénariste de cinéma AP Jake Coyle a écrit dans sa critique que “” Wakanda Forever “est trop long, un peu lourd et se dirige de manière quelque peu mystifiante vers un point culminant sur une barge au milieu de l’Atlantique. Mais la maîtrise fluide de Coogler de mélanger intimité et spectacle reste captivante.

Il détient actuellement 84% sur Rotten Tomatoes et, comme c’est souvent le cas avec les films de bandes dessinées, les scores d’audience sont encore plus élevés.

Les films de super-héros se sont bien comportés pendant la pandémie, mais aucun n’a encore atteint les sommets de “Spider-Man: No Way Home”, qui a ouvert ses portes à 260,1 millions de dollars en décembre 2021. Parmi les autres grands lancements, citons “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (187,4 millions de dollars en mai), « Thor : Love and Thunder » (144,2 millions de dollars en juillet) et « The Batman » (134 millions de dollars en mars).

“Wakanda Forever” est le premier film à ouvrir plus de 100 millions de dollars depuis “Thor” en juillet, ce qui a été difficile pour les exploitants qui ont déjà affaire à un calendrier qui compte environ 30% de sorties larges en moins qu’une année normale.

Les retenues ont peuplé le reste des cinq premiers, car aucun film n’a osé se lancer à l’échelle nationale contre un mastodonte Marvel. La deuxième place est revenue au super-héros de DC “Black Adam”, avec 8,6 millions de dollars, portant son total national à 151,1 millions de dollars. “Ticket to Paradise” a atterri en troisième position, le week-end quatre, avec 6,1 millions de dollars. La comédie romantique de Julia Roberts et George Clooney a rapporté près de 150 millions de dollars dans le monde. “Lyle, Lyle, Crocodile” et “Smile” complètent le top cinq avec 3,2 millions de dollars et 2,3 millions de dollars, respectivement.

Certains espoirs de récompenses ont eu du mal dans leurs expansions ces derniers temps, mais “The Banshees of Inisherin” de Searchlight Pictures, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson, ressemble à une exception. Le film de Martin McDonagh s’est étendu à 960 salles lors de son quatrième week-end et a obtenu la septième place des charts avec 1,7 million de dollars, portant son total à 5,8 millions de dollars.

“Cela a été une période post-été très intéressante pour les salles de cinéma, avec quelques joyaux qui marchent bien comme ‘Ticket to Paradise’ et ‘Smile'”, a déclaré Dergarabedian. «Mais les salles de cinéma ne peuvent pas survivre avec des films de style non-blockbuster. L’industrie en a besoin de plus.

Après « Black Panther », le prochain blockbuster au programme est « Avatar : The Way of Water », qui arrivera le 16 décembre.

Le week-end n’a pas été complètement sans autres versions de haut niveau. Le drame autobiographique de Steven Spielberg « The Fabelmans » a fait ses débuts dans quatre cinémas à New York et Los Angeles avec 160 000 $. Universal et Amblin sortiront le film dans plus de cinémas dans les semaines à venir pour susciter l’enthousiasme autour du candidat probable aux Oscars. Michelle Williams et Paul Dano jouent les parents du remplaçant de Spielberg, Sammy Fabelman, qui tombe amoureux du cinéma et du cinéma alors que le mariage de ses parents s’effondre.

“Ce sera une saison des vacances intéressante”, a déclaré Dergarabedian. “Je pense que beaucoup de drames et de films indépendants auront le temps de briller au cours des deux prochains mois.”

