La suite d”Avatar’ se concentrera sur le thème de la famille

La première suite du film à succès “Avatar” se concentrera sur le thème de la protection de la famille et élargira le monde de Pandora qui a enchanté le public il y a plus de dix ans, ont déclaré les stars du film à Reuters.

“Avatar : la voie de l’eau” de James Cameron devrait sortir en salles en décembre. Avant cela, Walt Disney Co sort une version remasterisée du film original de 2009 dans les cinémas à partir de vendredi.

Le premier film “Avatar” se concentrait sur une bataille pour les ressources naturelles entre les colons humains et le peuple Na’vi bleu sur une lune appelée Pandora.

L’acteur Sam Worthington a déclaré que “The Way of Water” montre son personnage, Jake Sully, et Neytiri de Zoe Saldana en tant que parents travaillant pour protéger leur famille du mal.

“Cette histoire d’amour a évolué”, a déclaré Worthington. “Nous avons maintenant une famille et pour être honnête, pour moi, le film parle de protéger votre famille.”

“Qu’il s’agisse d’une famille immédiate, cela fonctionne à plusieurs niveaux. Cela pourrait être une famille communautaire, la famille que nous choisissons”, a-t-il ajouté.

L’original “Avatar” se classe comme le film le plus rentable de tous les temps avec plus de 2,8 milliards de dollars de ventes de billets dans le monde. Quatre films “Avatar” sont prévus jusqu’en 2028.

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait pourquoi il avait fallu si longtemps à Cameron pour livrer une suite, Saldana a répondu “c’est son processus”.

“C’est un artisan. Il prend son temps. Il fait ses recherches”, a-t-elle déclaré.

Worthington a déclaré que Cameron avait écrit un script “Avatar 1.5” pour l’aider à comprendre ce qu’il voulait dire dans le deuxième film.

“C’est un homme qui se soucie de l’histoire qu’il raconte et a consacré une grande partie de sa vie à raconter, à partager cela avec le monde”, a déclaré Worthington.

Il a ajouté que “The Way of Water” semblera familier aux fans mais “ce n’est pas une répétition de la même histoire”.