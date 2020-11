La Suisse votera pour une proposition de responsabilité plus stricte pour les entreprises

Pendant plusieurs mois, des drapeaux orange imprimés avec «Oui!» ont accroché des balcons à travers la Suisse, encourageant le public à voter dimanche en faveur d’une initiative visant à rendre les entreprises suisses responsables des violations des droits de l’homme et des atteintes à l’environnement commises par leurs filiales à l’étranger. La proposition, qui a été promue par une coalition de plus de 130 organisations de la société civile, a été combattue à la fois par les entreprises et le gouvernement, qui disent qu’elle va trop loin et pourrait nuire aux entreprises suisses alors qu’elles luttent contre un ralentissement lié au coronavirus. L’initiative, si elle est approuvée, exigerait des entreprises qu’elles veillent à ce que leurs filiales et chaînes d’approvisionnement se conforment aux directives des Nations Unies en matière de droits de l’homme et à une série de normes environnementales internationales. Ils seraient également tenus de rendre compte publiquement des risques potentiels, tels que l’incapacité des fournisseurs à vérifier la sécurité des bâtiments de l’usine ou le recours au travail des enfants, et les mesures prises pour y faire face. L’initiative rendrait les entreprises basées en Suisse responsables des violations commises dans les entités et filiales qu’elles contrôlent à l’étranger, permettant ainsi aux victimes de porter leurs affaires devant les tribunaux suisses.

La loi, que les derniers sondages des journaux suggèrent que les électeurs approuveront, pourrait avoir des implications pour le grand nombre de sociétés multinationales qui ont leur siège mondial en Suisse. Si les électeurs rejettent l’initiative, une législation plus douce proposée par le gouvernement entrera en vigueur. Cette loi obligerait les entreprises à surveiller de plus près leurs opérations internationales et à introduire une nouvelle obligation de déclaration, mais ne tient pas la société mère suisse responsable des violations commises à l’étranger. Le référendum a été la source de nombreux débats en Suisse et est le plus cher dans l’histoire du pays, selon le journal suisse Tages-Anzeiger. Les groupes à l’origine de cette initiative, dont la campagne a utilisé des publicités représentant des victimes présumées des activités d’entreprises suisses à l’étranger, ont rapidement attiré beaucoup de soutien dans tout le pays, y compris de la part de l’Église.

Mais avant le vote, les opposants ont intensifié leurs activités, les dirigeants d’un certain nombre de sociétés multinationales se prononçant contre la proposition et les entreprises publiant des annonces d’une page entière dans les journaux suisses exhortant les gens à voter non.

Le directeur général du géant de l’alimentation et des boissons Nestlé, Mark Schneider, a déclaré au journal financier suisse Handelszeitung que l’entreprise défend les droits de l’homme et la protection de l’environnement, mais n’approuve pas l’initiative dans le format actuel. «Nous considérons que la manière dont l’initiative veut mettre en œuvre ces objectifs est malavisée et contre-productive», a déclaré M. Schneider. Andreas Missbach, co-directeur général de Public Eye, une organisation de défense des droits humains qui est l’un des soutiens de l’initiative, a déclaré que l’objectif était de prévenir les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement par les multinationales suisses à l’étranger. M. Missbach dit que si de nombreuses multinationales suisses essayaient de faire ce qu’il fallait en filtrant leurs chaînes d’approvisionnement, les abus liés aux entreprises qu’elles possèdent, comme les conditions de travail dangereuses. et les déversements d’hydrocarbures se produisaient toujours. Il a cité le secteur du commerce des produits de base comme un sujet de préoccupation. La Suisse abrite certaines des plus grandes sociétés de négoce de matières premières au monde, notamment Glencore, un producteur et distributeur de métaux, de minéraux, de charbon et de pétrole, qui a été une cible particulière des soutiens de l’initiative. Glencore dit que l’entreprise travaille conformément aux normes internationales, et que les allégations d’abus comme le recours au travail des enfants dans sa mine de Porco en Bolivie sont fausses. M. Missbach pense que cette initiative a suscité beaucoup d’opposition car elle va à l’encontre de l’approche commerciale traditionnelle de la Suisse.