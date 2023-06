La Suisse vote sur le projet de loi sur le climat alors que les glaciers emblématiques de la nation alpine succombent au réchauffement

BERLIN (AP) – Les électeurs suisses se rendent aux urnes dimanche pour se prononcer sur un projet de loi visant à introduire de nouvelles mesures climatiques pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre de la riche nation alpine.

Le référendum a été déclenché par une campagne menée par des scientifiques et des écologistes pour sauver les glaciers emblématiques de la Suisse, qui fondent à un rythme alarmant.

Les militants ont d’abord proposé des mesures encore plus ambitieuses, mais ont ensuite soutenu un plan gouvernemental qui oblige la Suisse à atteindre des émissions « nettes nulles » d’ici 2050. Il réserve également plus de 3 milliards de francs suisses (3,357 milliards de dollars) pour aider les entreprises et les propriétaires à sevrer des combustibles fossiles.

Le parti nationaliste du Parti populaire suisse, qui a exigé un vote populaire sur le projet de loi, affirme que les mesures proposées entraîneront une hausse des prix de l’électricité.

Les partisans du plan affirment que la Suisse sera durement touchée par le réchauffement climatique et voit déjà les effets de la hausse des températures sur ses célèbres glaciers.

Les glaciers suisses ont connu une fonte record l’année dernière, perdant plus de 6% de leur volume et alarmant les scientifiques qui affirment qu’une perte de 2% aurait autrefois été considérée comme extrême.

Des experts comme Matthias Huss, glaciologue à l’Institut suisse de technologie de Zurich, se sont mis en poste instantanés spectaculaires du retrait des glaciers et glissements rocheux dus à la fonte du pergélisol sur les réseaux sociaux pour mettre en avant les mutations en cours dans les Alpes.

« Agissons tant que nous pouvons encore éviter le pire », a-t-il récemment écrit sur Twitter.

