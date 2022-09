La Suisse signe un accord controversé de 6 milliards de dollars pour l’achat de chasseurs F-35

GENÈVE (AP) – Des responsables suisses ont officiellement signé lundi un contrat d’approvisionnement pour l’acquisition de trois douzaines d’avions de combat F-35 aux États-Unis dans le cadre d’un projet de rénovation de l’armée de l’air suisse qui s’est heurté aux critiques du grand achat de défense, le dit le gouvernement.

Le chef du service d’armement suisse et directeur du programme F-35A a signé l’accord d’approvisionnement qui coûtera un peu plus de 6 milliards de francs suisses (dollars) pour les avions qui seront livrés entre 2027 et 2030.

Le projet d’achat a déjà été signé par les États-Unis, où le fabricant Lockheed Martin a son siège, a indiqué le gouvernement suisse dans un communiqué. Le coût d’achat comprendra l’équipement, les armes et les munitions spécifiques à la mission, ainsi que la logistique, la planification de la mission et le soutien à la formation, a-t-il précisé.

À la fin du mois dernier, les opposants ont réussi à lancer une pétition pour soumettre l’achat prévu à un référendum, mais les responsables du gouvernement suisse ont fait valoir que les électeurs l’avaient déjà accepté et que le contrat devait déjà être signé, de sorte que tout calendrier pour un référendum serait trop tard.

Les opposants disent que les avions sont trop chers, lieraient trop étroitement la sécurité suisse aux États-Unis et ne sont pas adaptés aux besoins de la Suisse. L’armée de l’air suisse utilise principalement ces chasseurs pour des patrouilles aériennes dans son ciel européen et non dans des conflits à l’étranger.

La constitution suisse stipule que la Suisse est un pays neutre, ce qui limite sa capacité à prendre part à des conflits étrangers.

Le Canada, la Finlande et l’Allemagne font partie des autres pays occidentaux qui ont également opté pour le F-35. Le gouvernement suisse a choisi les chasseurs en juin lors d’une compétition contre le F/A-18 Super Hornet de Boeing, le Rafale français et l’Eurofighter. Les nouveaux jets doivent remplacer la flotte vieillissante du pays composée de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger.

