La Suisse se prépare à lever les restrictions pandémiques des citoyens vaccinés avec des certificats Covid

Les certificats, qui seront fournis sous forme papier ou électronique, devraient être distribués à partir de la semaine prochaine. Ils seront administrés aux personnes jugées à faible risque de transmettre le Covid après avoir été vaccinées, testées négatives ou ayant reçu une immunité temporaire après s’être récemment remises du virus.

Alors que le gouvernement est toujours en train de régler tous les détails du système de certificats Covid, il est prévu que tous les membres du grand public éligibles pour recevoir le document le fassent d’ici la fin juin.

La base juridique du système de certificat entrera en vigueur lundi, le gouvernement s’efforçant de s’assurer qu’il respecte les exigences européennes et numériques en matière de confidentialité afin que toute application connexe puisse être disponible via les magasins en ligne de Google et Apple.

La Suisse est officiellement entrée dans la deuxième étape de sa sortie des restrictions de Covid fin mai, les restaurants étant désormais autorisés à accueillir des invités à l’intérieur et les grands rassemblements privés pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes étant donné le feu vert. L’assouplissement des restrictions sanitaires est intervenu après que les données ont montré que les infections à Covid et les décès ont considérablement diminué dans le pays.

Le ministre suédois de la Santé, Alain Berset, a récemment déclaré aux médias locaux que le gouvernement espère que le pays aura complètement rouvert au niveau national d’ici août, en supposant que le programme de vaccination se poursuive sans entrave.

La Suisse n’est pas le premier pays européen à mettre en œuvre un régime de passeport Covid, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce et la Pologne ayant lancé des documents similaires pour leurs propres citoyens le 1er juin, dans le cadre d’une décision de réouverture à l’échelle de l’UE pays et leurs frontières.

