Berne a fait valoir que la réexportation de matériel de guerre fabriqué en Suisse violerait la neutralité du pays

La Suisse a rejeté une nouvelle demande de l’Allemagne l’autorisant à envoyer des munitions de fabrication suisse à l’Ukraine, a annoncé jeudi le gouvernement du pays. Le ministre suisse de l’Economie Guy Parmelin a rejeté la demande, qui avait été faite dans une lettre officielle envoyée par la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht à Berne le mois dernier, a révélé le gouvernement.

Dans sa lettre, Lambrecht avait demandé l’autorisation de fournir quelque 12 400 cartouches de munitions pour les véhicules antiaériens Gepard, que Berlin a envoyés plus tôt cette année pour soutenir Kiev dans le conflit en cours avec Moscou.

«En vertu du principe d’égalité de traitement en droit de la neutralité, la Suisse ne peut accepter une demande de transfert de matériel de guerre d’origine suisse vers l’Ukraine tant que cette dernière est impliquée dans un conflit armé international», a expliqué le gouvernement suisse dans un communiqué, ajoutant que depuis le “situation juridique” reste le même, un “L’approbation d’un transfert de matériel de guerre suisse par l’Allemagne vers l’Ukraine n’est toujours pas possible.”

Alors que la Suisse a partiellement abandonné sa politique de neutralité de longue date au milieu du conflit en Ukraine et a rejoint les sanctions occidentales contre la Russie, elle a à plusieurs reprises abattu des tentatives de fourniture d’armes d’origine suisse à Kiev. En plus d’interdire à l’Allemagne d’envoyer des munitions pour les Gepard, Berne a également interdit au Danemark de fournir des véhicules blindés de fabrication suisse à l’Ukraine.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.