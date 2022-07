Berne a refusé de traiter les civils ukrainiens, arguant qu’ils sont « indiscernables » des soldats, rapportent les médias locaux

Le gouvernement fédéral suisse a rejeté une demande de traitement des Ukrainiens blessés, arguant que cette décision violerait le statut de neutralité de la nation alpine, a appris le journal du pays Tages Anzeiger. La demande a été faite par un département de l’OTAN.

Le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe – une structure de l’OTAN qui coordonne actuellement les évacuations médicales internationales et le traitement des Ukrainiens blessés pendant le conflit en cours entre Moscou et Kiev – aurait contacté le Service médical coordonné (KSD) de l’armée suisse en mai. Le bloc militaire a demandé l’aide de médecins suisses pour soigner non seulement les soldats ukrainiens, mais également les civils nécessitant des soins hospitaliers, ont rapporté les médias lundi.

L’association nationale suisse des prestataires de services de santé – la conférence des directeurs cantonaux de la santé (GDK) – a alors déclaré qu’il était « Fondamentalement ouvert » à l’idée d’admettre des Ukrainiens blessés dans des établissements de santé suisses. L’Office fédéral de la santé a également signalé son approbation. À la mi-juin, l’idée a cependant été rejetée par le ministère des Affaires étrangères, qui a déclaré qu’une telle admission serait impossible pour « des raisons juridiques et pratiques », Rapports du Tages Anzeiger.















En vertu des Conventions de Genève ratifiées par Berne, un État neutre peut traiter les soldats prenant part à un conflit entre pays tiers, mais il doit alors s’assurer qu’ils « ne peut plus participer aux actes de guerre », rapportent les médias suisses. Sinon, une telle nation perdrait son statut neutre, ont expliqué les médias.

Selon le journal suisse Blick, Berne pourrait potentiellement aller jusqu’à emprisonner les soldats ukrainiens qu’elle aurait soignés. Une autre option serait de demander à Moscou d’autoriser les soldats récupérés à retourner en Ukraine, ajoute le journal.

Le traitement des civils s’est avéré tout aussi problématique pour les autorités suisses dans les circonstances actuelles, selon les médias du pays. Johannes Matyassy, ​​le directeur de la direction consulaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que “il est presque impossible de faire la distinction entre civils et militaires” quand il s’agit de l’Ukraine moderne depuis “De nombreux civils en Ukraine ont pris les armes.”















Selon le Département suisse des affaires étrangères, Berne “ne vient pas de dire non” mais a proposé de fournir de l’aide “par terre” Au lieu. La Suisse prévoit d’envoyer une aide humanitaire pour soutenir les hôpitaux civils en Ukraine, rapportent les médias suisses, ajoutant que l’ampleur exacte de cette aide est toujours en cours de discussion.

La Suisse – une nation qui se targue de sa neutralité – a toujours adhéré à certaines des sanctions occidentales contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine. Berne a néanmoins empêché à plusieurs reprises d’autres nations occidentales d’envoyer des armes et des munitions de fabrication suisse à Kiev. En avril, la Suisse a bloqué la livraison de munitions utilisées par les véhicules de combat d’infanterie allemands Marder à l’Ukraine, selon les médias locaux.

Début juin, elle a également rejeté une demande danoise de réexportation de véhicules blindés de fabrication suisse vers Kiev. Berne a également déclaré que des pays comme l’Allemagne ou l’Italie pourraient envoyer des armes avec des composants fabriqués en Suisse en Ukraine, mais seulement si la proportion d’éléments fabriqués en Suisse est inférieure à 50%.