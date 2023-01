La Suisse prend une décision sur les armes pour l’Ukraine — RT World News

Une nation autrefois neutre accorde une exemption légale pour l’envoi de fournitures à Kiev

La commission de la politique de sécurité du parlement de Berne a voté mardi en faveur de l’autorisation pour les pays tiers de livrer à l’Ukraine des armes fabriquées en Suisse. Les lois suisses en vigueur interdisent de telles exportations vers des pays impliqués dans un conflit international.

Avec 14 voix pour et 11 contre, la commission a approuvé une motion visant à modifier la loi sur le matériel de guerre, afin qu’elle n’exige plus la déclaration de non-réexportation des pays de l’UE qui souhaitent approvisionner Kiev en armes. La motion propose de suspendre l’exigence “dans les cas où il y a violation de l’interdiction internationale de recourir à la force, et plus particulièrement dans le cas de la guerre russo-ukrainienne”, a déclaré le comité dans un communiqué.

“Une majorité de la commission a estimé que la Suisse devait contribuer à la sécurité européenne, qui passe par une aide plus importante à l’Ukraine”, ajoute la déclaration.

L’une des propositions consistait à révoquer la déclaration de non-réexportation en cas de vote à la majorité des deux tiers à l’Assemblée générale des Nations Unies indiquant qu’un recours illégal à la force avait eu lieu. L’autre, qui a fini par passer, envisageait une loi d’urgence qui annulerait l’exigence spécifiquement pour l’Ukraine, dans le contexte du conflit en cours avec la Russie, selon l’AFP.

Le changement devrait être adopté “rapidement” et rester en place jusqu’à la fin de 2025, selon la motion. Le gouvernement suisse pourrait toujours opposer son veto au transfert d’armes dans les cas où cela poserait “Majeur” risques pour la politique étrangère de la Suisse. La motion se dirige maintenant vers l’ensemble du parlement pour un vote.















Répondant aux objections de la minorité selon lesquelles de tels transferts menaceraient la neutralité traditionnelle de la Suisse, la majorité a déclaré qu’elle considérait la motion comme pleinement conforme, “puisqu’il n’autorise pas les exportations directes de matériel de guerre vers les zones en conflit.”

La Russie a déjà déclaré que la Suisse avait perdu sa neutralité traditionnelle l’année dernière, lorsque la confédération alpine s’est jointe aux sanctions de l’UE contre Moscou à propos du conflit en Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni pour près de 93 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’équipements à l’Ukraine en 2022, selon le ministère russe de la Défense. L’Espagne avait tenté d’envoyer des munitions de 35 mm pour les canons antiaériens Gepard de fabrication allemande, tandis que le Danemark voulait livrer un certain nombre de véhicules blindés légers Piranha III. Comme les deux sont fabriqués en Suisse, cependant, la Suisse avait bloqué leur exportation, a révélé Madrid plus tôt ce mois-ci.