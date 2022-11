La Suisse paie les pays les plus pauvres pour qu’ils réduisent leurs émissions en son nom

Par exemple, les Suisses visaient initialement à investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Géorgie. Mais la Géorgie prévoyait déjà ces mises à niveau. Cela signifiait que la Suisse aurait obtenu un crédit pour les réductions d’émissions qui auraient eu lieu de toute façon, a-t-il déclaré. Ensuite, la Géorgie devrait entreprendre des projets plus difficiles ou plus coûteux pour atteindre ses propres objectifs, tout en reconnaissant en fait à la Suisse le mérite du travail plus facile.

Les pays riches comme la Suisse ont l’obligation d’aider les pays en développement sans réclamer quelque chose en retour, a déclaré Jade Begay, directrice de la justice climatique chez NDN Collective, une organisation sociale et environnementale dirigée par des autochtones basée à Rapid City, SD.

La règle qui autorise de tels accords est “dangereuse”, a déclaré Mme Begay, car elle permet aux pays les plus riches “de continuer à polluer et de continuer à faire comme si de rien n’était, ce qui est la racine du problème”.

Mischa Classen, directeur de la Fondation KliK, une organisation à but non lucratif en Suisse qui travaille avec le gouvernement pour mettre en œuvre les accords, a déclaré que la Suisse prévoyait désormais de financer des politiques plus ambitieuses en Géorgie, comme investir dans l’efficacité énergétique des maisons privées.

Et la Géorgie peut autoriser ou rejeter des projets couverts par l’accord, a déclaré Mme Elgart, responsable du gouvernement suisse. Ses pays partenaires sont « aux commandes », a-t-elle déclaré. La Suisse veillera également à ce que les projets n’auraient pas vu le jour autrement, a-t-elle ajouté.

Le ministère de la Protection de l’environnement et de l’Agriculture de Géorgie n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le débat survient alors que les nations riches du monde sont critiquées pour ne pas avoir indemnisé les nations les plus pauvres comme promis afin qu’elles puissent mieux s’adapter au réchauffement des températures.

Selon une analyse de l’Overseas Development Institute, les contributions de la Suisse au financement climatique mondial sont inférieures de près de 40% à ce que serait leur part d’un objectif convenu au niveau international de 100 milliards de dollars par an. Il est également en retard sur ses objectifs de réduction des émissions dans le cadre de l’accord de Paris.