La Suisse nomme Roger Federer dans l’équipe olympique de Tokyo

Roger Federer a été nommé lundi par le Comité olympique suisse dans son équipe pour les prochains Jeux de Tokyo. Le 20 fois champion du Grand Chelem avait déclaré qu’il attendrait la fin de Wimbledon, avec la finale masculine prévue ce dimanche, pour confirmer sa participation à Tokyo, le simple messieurs commençant le 24 juillet. Le seul titre majeur que Federer ait encore gagner est le simple olympique, mais il a remporté le double à Pékin il y a 13 ans.

« Mon sentiment est que j’aimerais aller aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré fin juin.

« J’aimerais jouer le plus de tournois possible.

« Mais je pense que nous avons décidé maintenant de traverser Wimbledon, de nous asseoir en équipe, puis de décider où nous allons à partir de là. »

Plus tard lundi, Federer, qui aura 40 ans le 8 août, jouera contre l’Italien Lorenzo Sonego et pourrait devenir le quart de finaliste le plus âgé à Wimbledon à l’ère de l’Open.

