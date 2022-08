La Suisse n’est plus un État neutre – Moscou

Les sanctions de Berne contre la Russie signifient qu’elle ne peut pas représenter l’Ukraine à Moscou, selon le ministère des Affaires étrangères

La Suisse ne peut pas représenter les intérêts diplomatiques de l’Ukraine en Russie car elle a renoncé à son statut de neutralité en se joignant aux sanctions anti-russes, a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, Ivan Nechayev, a déclaré que Berne avait demandé à Moscou si elle pouvait représenter l’Ukraine en Russie et vice versa, et qu’en réponse, “nous avons clairement indiqué que malheureusement, la Suisse a perdu sa neutralité et ne peut agir en tant que médiateur ou représentant d’intérêts.”

Nechayev a également noté que la Suisse avait poursuivi les pourparlers avec Kiev malgré la connaissance de la position de Moscou sur la question, ce qui n’a fait que confirmer que Berne “ne se soucie pas vraiment des intérêts de la Russie.”

“Cela ne fait que renforcer notre position selon laquelle le rôle de la Suisse en tant que médiateur et représentant est hors de question“, a ajouté le diplomate russe.

Le porte-parole adjoint a accusé Berne de soutenir Kiev en se joignant à la campagne anti-russe lancée par les puissances occidentales et l’Ukraine. “On ne sait pas comment il est possible pour un pays se comportant de la sorte d’offrir une médiation, une représentation et d’autres bons services,” il a dit.

Mercredi, la Suisse et l’Ukraine ont convenu que Berne pourrait représenter les intérêts diplomatiques de Kiev en Russie, si Moscou consentait à un tel arrangement.

“L’Ukraine souhaite que la Suisse assume le mandat de puissance protectrice en Russie. Les négociations correspondantes sont terminées. Pour que le mandat d’une puissance protectrice prenne effet, la Russie doit donner son consentement», a déclaré à l’époque le chef des médias du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, Michael Steiner.

Le ministère suisse des Affaires étrangères a également indiqué qu’il offrait ses services de médiateur depuis le déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine fin février, étant donné que Kiev a rompu ses relations diplomatiques avec Moscou. Selon Steiner, Berne est prête à accueillir et à soutenir les négociations entre Moscou et Kiev.

“Tle mandat d’une puissance protectrice» vise à permettre aux États de maintenir des relations de bas niveau en période de conflit, et de surveiller et de sauvegarder les intérêts des parties au conflit et de leurs ressortissants.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a confirmé ces plans à l’époque, affirmant que l’Ukraine avait «parvenu à un accord de principe» avec la Suisse qui permettrait à Berne de représenter les intérêts ukrainiens en Russie. Il a également dit que «le choix en faveur de la Suisse a été fait en raison de sa vaste expérience dans l’exercice de telles fonctions.”

La Suisse s’est jointe aux pays de l’UE pour imposer plusieurs séries de sanctions anti-russes concernant le conflit ukrainien. Plus tôt ce mois-ci, Berne a gelé les actifs appartenant à la Sberbank russe et a interdit le commerce des produits aurifères avec Moscou.

Le 5 mars, Moscou a inscrit la Suisse sur une liste de pays hostiles, rejoignant ainsi de nombreux autres États, dont des membres de l’UE. Néanmoins, la Suisse a une expérience antérieure dans la représentation des intérêts d’autres pays en Russie. Berne, en particulier, représente la Géorgie à Moscou, depuis que Tbilissi a rompu ses relations diplomatiques avec Moscou à la suite du conflit de 2008.