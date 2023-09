La Suisse inculpe la fille de l’ancien président ouzbek pour corruption et blanchiment d’argent impliquant des millions de personnes

GENÈVE — Les procureurs fédéraux suisses ont inculpé la fille d’un ancien président de l’Ouzbékistan de blanchiment d’argent, de corruption et de participation à un réseau criminel utilisant « la violence et l’intimidation ». Les autorités ont déjà gelé ou confisqué des centaines de millions de francs suisses (dollars) dans cette affaire.

Le bureau du procureur général a déclaré que Gulnara Karimova, la fille de l’ancien président Islam Karimov, a été inculpée avec l’ancien directeur général de la filiale ouzbèke d’une entreprise de télécommunications russe pour des crimes qui auraient été commis entre 2005 et 2013.

C’était pendant le mandat de Karimov : il a dirigé le pays d’Asie centrale pendant plus d’un quart de siècle jusqu’à sa mort en septembre 2016. Sa fille a déjà servi au bureau des Nations Unies à Genève et a bénéficié de l’immunité diplomatique.

Karimova a fait face à une série de procès après une première condamnation en Ouzbékistan il y a huit ans. Elle a initialement été condamnée à purger sa peine au domicile de sa fille, mais une décision de justice de 2019 l’a placée derrière les barreaux pour avoir violé les conditions de sa détention. Elle purge actuellement une peine de 13 ans de prison pour organisation de groupe criminel, extorsion et détournement de fonds.

Point culminant d’une enquête pénale ouverte il y a plus de dix ans, les procureurs suisses ont annoncé jeudi l’acte d’accusation et ont déclaré que Karimova aurait développé et dirigé un réseau criminel connu sous le nom de « The Office » qui impliquait plusieurs dizaines de personnes et plusieurs sociétés.

Le réseau a débuté ses opérations en Suisse en 2005 « afin de dissimuler les capitaux provenant de ses transactions criminelles dans des comptes bancaires et des coffres-forts suisses et en achetant des biens immobiliers », ont indiqué les procureurs suisses.

Les propriétaires de certains comptes en Suisse étaient en réalité des « hommes de paille » inventés pour dissimuler le fait que Karimova était la véritable bénéficiaire des comptes, ont indiqué les procureurs.

« Le Bureau a mené ses activités criminelles en tant qu’entreprise professionnelle, se conformant aux réglementations impératives et observant une répartition stricte des tâches, tout en recourant également à la violence et à l’intimidation », ont-ils déclaré dans un communiqué.

L’industrie des télécommunications était l’un des secteurs les plus rentables d’Ouzbékistan dès le début des années 2000, et les entreprises étrangères qui cherchaient à y entrer étaient tenues de verser des pots-de-vin à Karimova – par l’intermédiaire du « Bureau » – pour y avoir accès, ont indiqué les procureurs.

Les autorités suisses ont gelé plus de 440 millions de francs suisses (483 millions de dollars) d’avoirs dans le cadre de cette affaire, ont indiqué les procureurs. Ils ont déjà confisqué plus de 340 millions de francs après que quatre personnes ont été condamnées entre 2018 et 2021 pour blanchiment d’argent et faux en documents dans le cadre de l’enquête.

Les procureurs ont déclaré que les fonds confisqués étaient détenus « en vue d’être restitués à l’Ouzbékistan ».

Une enquête pénale se poursuit contre la banque privée suisse Lombard Odier et d’autres personnes soupçonnées de blanchiment d’argent et de manquement à surveiller correctement les transactions financières liées à cette affaire, ont indiqué les procureurs.

L’affaire a donné lieu à des poursuites pénales dans d’autres pays, notamment en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et aux États-Unis.

L’année dernière, les autorités suisses ont annoncé un accord visant à restituer une partie des fonds à Ouzbékistan qui faisaient partie des 340 millions de francs déjà confisqués.