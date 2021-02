La Suisse fêtera le 50e anniversaire des femmes qui ont remporté le vote dimanche – tristement tard pour un pays qui se targue d’avoir l’une des démocraties les plus anciennes du monde.

Cette décision est intervenue en 1971, plus d’un siècle après les premières demandes de suffrage universel dans le pays.

Des politiciens suisses, dont la ministre de la Justice, Karin Keller-Sutter, ont salué les progrès réalisés depuis lors.

« Le 7 février 1971 a marqué le pas décisif vers l’égalité des sexes », a-t-elle déclaré dans un tweet. « C’était aussi la naissance de la démocratie dont nous sommes si fiers aujourd’hui: une démocratie complète. »

Ruth Dreifuss, qui est devenue la première femme à devenir présidente en 1999, a souligné que le dernier demi-siècle avait vu «l’élimination de la discrimination légale entre les hommes et les femmes» en grande partie grâce aux votes exprimés par les femmes.

D’autres, cependant, se sont moqués du ton de célébration.

« Nous faisons ce genre de commémoration de quelque chose qui devrait à bien des égards être une honte nationale, car il est arrivé si tard », a déclaré à l’AFP Éléonore Lepinard, professeur de sociologie à l’Université de Lausanne.

Les femmes sont restées exclues

En effet, les femmes suisses ont obtenu le droit près de 80 ans après les femmes de Nouvelle-Zélande, 65 ans après la Finlande et près de trois décennies après la France.

Et même lorsque la Suisse a finalement autorisé les femmes à voter au niveau national, son système fédéral a permis au canton conservateur d’Appenzell Rhodes-Intérieures de continuer à interdire aux femmes de participer aux votes régionaux jusqu’en 1991.

Le retard est ironique dans un pays réputé pour avoir l’un des systèmes démocratiques les plus anciens et les plus inclusifs du monde.

La Suisse a été parmi les premiers pays à introduire le suffrage universel pour les citoyens en 1848 et a rapidement développé son système de démocratie directe permettant aux citoyens de voter régulièrement sur un vaste éventail de questions.

Mais seuls les hommes étaient considérés comme des citoyens.

« Les femmes sont restées exclues », a déclaré à l’AFP le politologue et spécialiste suisse du suffrage féminin Werner Seitz.

Le système démocratique direct de la Suisse a contribué à la lenteur des progrès vers l’inclusion des femmes, selon les experts.

Pour changer la constitution et permettre aux femmes de voter dans le pays réputé pour ses valeurs conservatrices et traditionnelles, une majorité d’électeurs masculins et une majorité des 22 cantons du pays ont dû donner leur bénédiction.

‘Manque de volonté spectaculaire’

« C’était un obstacle beaucoup plus élevé que dans les pays où un gouvernement central pouvait simplement décider de laisser les femmes voter », a déclaré Isabelle Stadelmann-Steffen, professeur de politique comparée à l’Université de Berne.

Avant 1971, des dizaines de votes populaires avaient lieu aux niveaux municipal, régional et national sur l’opportunité de laisser les femmes participer. La plupart ont échoué.

Les experts conviennent que le gouvernement suisse aurait pu faire plus pour faire avancer le processus.

Au lieu de cela, il a montré « un manque spectaculaire de volonté politique », a déclaré Brigitte Studer, professeur d’histoire à l’Université de Berne et auteur d’un nouveau livre sur le suffrage féminin en Suisse.

Plutôt que de pousser la Suisse vers une véritable démocratie inclusive, le gouvernement a promu une série d’arguments contre cette décision.

Parmi les arguments communs figurait le manque de place pour les femmes pour participer dans des cantons comme Appenzell, où le vote se déroulait toujours à main levée lors d’une assemblée en plein air connue sous le nom de Landsgemeinde.

Lorsque les femmes suisses ont finalement pu voter, le pays était loin derrière ses pairs européens en ce qui concerne l’abandon d’autres lois discriminatoires.

Ce n’est qu’à un référendum de 1985, par exemple, que les hommes ont perdu le pouvoir légal d’empêcher leurs femmes de travailler ou d’ouvrir un compte bancaire.

Les femmes « sont loin derrière »

Depuis, la Suisse a rattrapé son retard dans un certain nombre de domaines.

L’avortement a été légalisé en 2002 et 14 semaines de congé de maternité payé ont été introduites trois ans plus tard, suivies l’année dernière de deux semaines de paternité payées.

Et lors des dernières élections de 2019, les femmes ont remporté plus de 40% des sièges parlementaires.

Mais les femmes sont beaucoup plus à la traîne en ce qui concerne les postes de direction dans les entreprises, et l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Suisse reste obstinément à 20%.

Les valeurs traditionnelles étant toujours profondément ancrées dans une grande partie du pays, les efforts visant à simplifier la conciliation travail-vie personnelle des mères sont également souvent bloqués dans les sondages.

Cela s’est traduit par un manque de garderies publiques et de cafétérias scolaires dans de nombreux cantons.

Dans ce domaine, la Suisse est toujours « loin derrière », a déclaré Studer, soulignant qu’un tiers des femmes en âge de travailler dans le pays ne font pas partie de la population active et que la plupart des femmes qui travaillent ont des emplois à temps partiel.

Stadelmann-Steffen était d’accord et a déclaré que les célébrations de l’anniversaire devraient être utilisées pour mettre en lumière « les domaines où les différences entre les sexes restent substantielles ».