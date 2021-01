Le gouvernement suisse a exhorté les électeurs à rejeter une proposition d ‘interdiction des couvertures faciales complètes portées par certaines femmes musulmanes.

Les citoyens suisses voteront sur la proposition d’interdire les voiles tels que les burqas et les niqabs dans les espaces publics lors d’un référendum national le 7 mars.

Mais le Conseil fédéral et le Parlement du pays ont recommandé de rejeter l’initiative, affirmant que l’interdiction aurait un impact important sur l’industrie touristique du pays.

« La couverture faciale est un phénomène marginal en Suisse », a déclaré mardi le gouvernement.

« Une interdiction nationale restreint les droits des cantons, nuit au tourisme et n’aide pas les femmes concernées ».

Le gouvernement a proposé une contre-mesure qui obligerait les citoyens à retirer leur masque facial aux autorités à des fins d’identification dans les bureaux officiels ou dans les transports publics. Quiconque refuse de révéler son visage sera alors puni d’une amende.

La décision d’interdire les masques complets du visage avait reçu le soutien de membres du Parti populaire suisse de droite, qui avait également fait pression pour l’interdiction des minarets que la Suisse avait adoptée en 2009.

Les propositions verraient les voiles interdits dans les rues ou dans les restaurants, sauf pour les lieux de culte ou de port, ils sont portés pour des raisons de santé et de sécurité ou « coutumes locales ».

Cependant, le gouvernement suisse a déclaré que la nouvelle initiative est « inutile » car ceux qui portent le voile en Suisse sont pour la plupart des touristes qui ne restent dans le pays que temporairement.

« Une interdiction de porter le voile à l’échelle nationale ne devrait pas non plus améliorer la sécurité », a ajouté le gouvernement dans un déclaration, « de plus, une interdiction du voile ne renforce pas la position des femmes voilées ».

« Les problèmes d’intégration peuvent être résolus avec les instruments existants [and] une interdiction de vêtements n’est pas la bonne façon de procéder. «

Les cantons suisses de Saint-Gall et du Tessin ont déjà interdit la couverture intégrale dans les votes régionaux, tandis que la France et le Danemark ont ​​également adopté des lois, invoquant des efforts pour défendre les valeurs laïques et prévenir la discrimination à l’égard des femmes.