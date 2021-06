La Suisse détaille des mesures de sécurité supplémentaires pour le sommet Biden-Poutine

La Maison Blanche a minimisé les attentes pour le sommet et a déclaré que Biden prévoyait de soulever des questions telles que l’Ukraine, le contrôle des armements, les droits de l’homme et les attaques de cyber ransomware. Les responsables russes ont déclaré que leur programme comprendrait des questions telles que la stabilité stratégique, les crises mondiales, le changement climatique et les efforts pour lutter contre la pandémie de coronavirus.