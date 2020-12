Le gouvernement suisse a exprimé ses « sincères regrets » pour ne pas avoir empêché l’adoption illégale d’enfants sri-lankais dans les années 90.

La question est apparue il y a plusieurs années après le retour d’adultes sri-lankais adoptés enfants dans les années 1980 et 1990 pour retrouver leurs parents biologiques, pour découvrir que les informations contenues dans leurs fichiers étaient parfois fausses.

Une enquête menée en février par l’Université des sciences appliquées de Zurich a révélé que près de 11 000 enfants sri-lankais avaient été livrés à des parents dans divers pays européens dans le cadre d’un commerce international organisé, souvent illégal.

L’étude a également révélé que les autorités suisses ont eu connaissance d’irrégularités et de cas de traite d’enfants dès la fin de 1981 au plus tard.

« Malgré des indications précoces et claires de placements illégaux pour adoption au Sri Lanka, la Confédération a attendu beaucoup trop longtemps avant de prendre les mesures appropriées contre les irrégularités », a déclaré lundi le gouvernement suisse dans un communiqué.

« La négligence des autorités a marqué la vie d’adultes adoptés comme enfants à ce jour. »

« Le Conseil fédéral regrette que la Confédération et les cantons n’aient pas assumé leur responsabilité envers les enfants. »

Le gouvernement a déclaré qu’il fournirait un plus grand soutien financier et psychologique aux adoptés à la recherche de leurs origines et avait l’intention de lancer une analyse historique plus large des possibles adoptions illégales en Suisse.

Au total, 881 adoptions ont été accordées entre 1973 et 1997 en Suisse, les intermédiaires au Sri Lanka empochant des frais généreux, tandis que les familles des enfants en ont reçu peu.

Le Conseil fédéral souhaite également voir si des irrégularités se sont produites ailleurs et promet de modifier la loi si nécessaire.

La Suisse n’a reconnu que récemment la souffrance des enfants suisses qui ont été emmenés principalement à des familles pauvres et à des mères célibataires et qui ont été obligés de travailler dans des exploitations agricoles jusque dans les années 1960.