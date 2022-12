La Suisse décroche une place à élimination directe malgré la poussée de la Serbie

La Suisse a décroché la dernière place de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022 vendredi avec une victoire sur la Serbie. L’équipe européenne est entrée dans la journée en détenant la deuxième place du groupe G, alors que le Brésil s’est déjà assuré une place dans la phase suivante. La Serbie, qui avait besoin d’une victoire pour progresser dans la compétition, n’a pas facilité la tâche à l’équipe suisse.

Xerdan Shaqiri, Breel Embolo et Remo Freuler étaient sur la feuille de match ce soir-là alors que la Suisse battait la Serbie 3-2. Il y a eu deux changements de tête différents dans le match massif. La Serbie a riposté avec deux buts en neuf minutes, mais n’a pas pu empêcher les Suisses de sortir du but à la fin.

La Suisse et la Serbie pleines d’escarmouches

Le match a été fougueux du début à la fin. Il y a eu 31 fautes totales et 11 cartons jaunes distribués par l’arbitre. De multiples affrontements entre joueurs des deux côtés ont également éclaté tout au long du match.

Le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka, a été au milieu des escarmouches à quelques reprises en seconde période. Le capitaine suisse a même reçu un carton jaune pour des incidents impliquant deux joueurs serbes différents dans le temps additionnel.

Ces deux équipes ont une histoire un peu intéressante ensemble. La Serbie et la Suisse se sont également affrontées lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les Suisses ont également remporté ce match.

Cependant, le principal sujet de discussion dans ce jeu particulier était la façon dont Shaqiri et Xhaka ont célébré leurs objectifs. Chacun formait un aigle avec ses mains et tirant la langue. Cela devait symboliser le drapeau de l’Albanie, auquel les deux joueurs ont des racines. La Serbie et le Kosovo connaissent des tensions depuis les guerres yougoslaves des années 1990.

Le Brésil conserve la première place malgré sa défaite

Ailleurs dans le groupe, le Brésil a fini par s’incliner face au Cameroun grâce à un but de Vincent Aboubakar à la 92e minute du match. La défaite, cependant, n’a finalement pas signifié grand-chose. Les Brésiliens ont tout de même terminé premiers de leur groupe.

La Suisse affrontera désormais le Portugal en huitièmes de finale mardi. Le Brésil, en revanche, affrontera la Corée du Sud lundi.

