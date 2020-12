Les vaccinations, volontaires et gratuites, devaient commencer mercredi dans six des 26 cantons, et leur déploiement s’étendra au reste du pays au cours des prochaines semaines.

Les régulateurs suisses ont approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech le week-end dernier, et les 107 000 premières doses d’une commande de trois millions sont arrivées mardi. Les vaccins Moderna et AstraZeneca sont toujours à l’étude, mais les autorités suisses, un pays de huit millions d’habitants, ont déjà commandé 12,8 millions de doses. Les vaccins nécessitent deux injections espacées de plusieurs semaines.

Le programme de vaccination donne la priorité à quatre groupes de personnes: toute personne âgée de plus de 75 ans ou souffrant d’une maladie chronique; les travailleurs de la santé et les soignants, les personnes en contact étroit avec les personnes à haut risque de contracter la maladie; et les personnes vivant ou travaillant dans des installations communales identifiées comme présentant un risque accru.

Les vaccinations ont commencé un jour après l’entrée en vigueur de nouvelles règles fermant les restaurants et les bars, les musées et les installations sportives et de loisirs et fermant les magasins après 19 heures dans le but de réduire les taux d’infection qui ont gravement mis à rude épreuve la capacité hospitalière disponible.

La Suisse a enregistré 6 333 décès liés aux coronavirus. Les restrictions sur les activités publiques et privées au cours des deux derniers mois ont maintenu les nouveaux cas en dessous de leur pic, mais le taux de nouvelles infections pour 100 000 personnes au cours de la semaine écoulée reste obstinément plus élevé qu’en Grande-Bretagne, en France, en Italie ou en Espagne.

Pour compliquer les choses, les experts médicaux suisses affirment que la nouvelle variante de coronavirus qui a été identifiée en Grande-Bretagne est arrivée en Suisse avec certains des quelque 10000 voyageurs britanniques arrivés dans le pays la semaine dernière. On ne pense pas que la nouvelle variante soit plus mortelle, mais des taux de transmission plus élevés menacent d’alourdir la pression sur les établissements de santé. Les autorités suisses ont ordonné à toute personne arrivée de Grande-Bretagne depuis le 14 décembre de se mettre en quarantaine pendant 10 jours, et des responsables ont déclaré avoir retracé la plupart de ces arrivées.