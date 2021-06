La Suisse bat la Turquie 3-1 pour garder les espoirs de Knockout en vie

Xherdan Shaqiri a marqué deux fois alors que la Suisse battait la Turquie 3-1 à Bakou dimanche, mais ils devront attendre pour voir s’ils atteignent les 16 derniers de l’Euro 2020 en tant que l’une des quatre meilleures équipes troisièmes.

Le Pays de Galles a conservé la deuxième place du groupe A grâce à une meilleure différence de buts après sa défaite 1-0 contre l’Italie.

Les buts de Shaqiri sont intervenus après le premier but de Haris Seferovic en première mi-temps et de chaque côté d’Irfan Kahveci marquant le seul but de la Turquie du tournoi.

Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a apporté deux changements par rapport à la lourde défaite de mercredi face à l’Italie, notamment en donnant à Steven Zuber son premier départ en championnat.

Le patron de la Turquie, Senol Gunes, a ramené le défenseur central Merih Demiral après avoir laissé tomber le défenseur de la Juventus la dernière fois, son équipe cherchant à éviter une troisième défaite consécutive en compétition pour la première fois depuis l’Euro 1996.

La Suisse a ouvert le score à la sixième minute, faisant taire les 17 000 spectateurs soutenant la Turquie en raison des liens historiques et diplomatiques étroits entre Ankara et Bakou.

Seferovic a enterré un faible effort devant le gardien turc Ugurcan Cakir pour son 22e but international, après le mannequin de Zuber.

Zuber était à nouveau impliqué pour la deuxième 20 minutes plus tard, alors que Seferovic tenait le ballon et que sa passe était déviée vers les pieds de l’ailier de l’Eintracht Frankfurt.

L’ancien homme d’Hoffenheim a ensuite nourri Shaqiri qui a bouclé un effort sublime devant un Cakir impuissant.

Shaqiri aurait dû doubler son compte pour le match moins de deux minutes plus tard lorsqu’une course éclatante a permis au milieu de terrain de Liverpool de se dégager avec juste le gardien à battre, mais Cakir a sauvé avec son pied.

Zuber en forme

Juste après la demi-heure de jeu, l’arrière gauche Mert Muldur a testé le gardien Yann Sommer d’un tir de l’extérieur de la surface, mais le joueur de 32 ans, devenu père pour la deuxième fois en début de semaine, a paré.

L’avantage de la Suisse a été divisé par deux à l’heure de jeu pour rendre la foule folle.

Hakan Calhanoglu a nourri Kahveci qui s’est glissé à l’extérieur de la surface avant de décocher une frappe du pied gauche dans la lucarne pour son premier but international.

Mais la Suisse a rétabli son avance de deux buts six minutes plus tard alors que Shaqiri a remporté son deuxième.

Le joueur de 29 ans, qui n’a marqué qu’une seule fois en 22 matches de club cette saison, a de nouveau marqué d’une autre passe décisive de Zuber après une contre-attaque rapide.

Avec 20 minutes à jouer, la Suisse avait encore besoin d’un swing de deux buts pour passer devant le Pays de Galles à la deuxième place.

Petkovic a ajouté de nouvelles jambes à son attaque en remplaçant les buteurs Shaqiri et Seferovic par Ruben Vargas et Mario Gavranovic.

Mais la Suisse n’a pas réussi à trouver les buts requis et leur sort est entre les mains des résultats des autres équipes.

